Atletismo: Tamberi superó los 2,20 metros en Alemania

Atletismo: Tamberi superó los 2,20 metros en Alemania

Tamberi, destronado como campeón olímpico en París 2024, mejoró por 8 centímetros su mejor registro en el Campeonato Italiano de Atletismo celebrado días atrás en Caorle.

El italiano de 33 años eligió el certamen en disputa en Alemania para probar su estado físico de cara al Mundial de atletismo previsto del 13 al 21 de septiembre en Tokio, donde buscará defender la corona conquistada en Budapest en 2023.

Tamberi superó los 2,10 y 2,15 metros en su primer intento, luego saltó los 2,20 metros en su segunda búsqueda, pero falló en la marca de 2,24 metros.

Igualmente, al haber superado los 2,20 metros, Tamberi, que para fin de mes espera el nacimiento de su primogénita con Chiara Bontempi, mejoró en cuatro centímetros su mejor marca del año, pues se quedó en los 2,16 metros de la Golden Gala celebrada en junio pasado en Roma. (ANSA).

