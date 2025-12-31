Atletismo: Tercera victoria de Battocletti en Bolzano

Battocletti, medalla de plata en la competencia de 10.000 metros de los Juegos Olímpicos de París 2024 y bicampeona continental de la categoría cross country, se impuso en la carrera de 5.000 metros de Bolzano con un tiempo de 15'50", con el que antecedió por 14" a su compatriota Federica Del Buono y a la etíope Ksanet Alem.

"Había planeado una carrera progresiva y logré ganar. Pronto comenzaré el calentamiento para el Mundial bajo techo en Polonia en marzo. Competiré en este tipo de torneo por primera vez, y en el verano (boreal) participaré en el campeonato europeo de pista", afirmó Battocletti.

A su vez, Kejelcha se impuso en la competencia masculina con un tiempo de 27'42", con el que superó por 5" a su compatriota Telahun Haile Bekele y por 14" al italiano Yeman Crippa.

Kejelcha, dueño del récord mundial de la media maratón, estableció una nueva plusmarca en la carrera de San Silvestro mejorando en 17 segundos el registro anterior. (ANSA).