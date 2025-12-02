Atletismo.- Thierry Ndikumwenayo y Majida Maayouf lideran una potente selección para el Europeo de Cross

MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La selección española acudirá con un potente y nutrido equipo de 40 atletas, 20 mujeres y 20 hombres, para brillar en el Campeonato de Europa de Campo a Través, que se celebrará en la localidad portuguesa de Lagoa el próximo 14 de diciembre.

Según indicó la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), los elegidos han sido preseleccionados tras cumplir los criterios establecidos por el seleccionador José Peiró y la Dirección Deportiva de la RFEA para formar un equipo "cargado de talento, ambición y experiencia para mantener su estela histórica en una competición en la que ha logrado subir al podio en al menos una categoría en 29 de las 30 ediciones disputadas" y de cara a una cita donde "el objetivo vuelve a ser pelear por todo, además de defender un valioso oro por equipos".

El equipo masculino debe defender el oro por equipos de 2024 y lo hará con "un bloque que combina presente y futuro, grandes retornos y figuras consolidadas del panorama europeo", encabezado por Thierry Ndikumwenayo, bronce individual el año pasado en Antalya (Turquía).

Junto a él estarán Abdessamad Oukhelfen, que afrontará su sexto Europeo de Cross y octavo en 2024, Aarón Las Heras, también integrante del equipo campeón el pasado año, Ilias Fifa, que regresa nueve años después de su última aparición continental en campo a través, Daniel Arce, que vuelve a esta cita 12 años después, y Said Mechaal, que debuta a nivel absoluto.

En cuanto al equipo femenino, este presenta "unas filas de enorme solidez, mezcla de prestigio internacional y experiencia en grandes campeonatos, con varios nombres capaces de luchar por puestos de honor", entre ellos el de Majida Maayouf, actual subcampeona de Europa de maratón y que ya en 2024 corrió en el Mundial de Cross.

La primera española hace unas semanas en el Cross de Atapuerca formará selección con Carolina Robles, vigente campeona de España y que en 2024 firmó su mejor Eurocross con un brillante 15º puesto, Idaira Prieto, Isabel Barreiro, Carla Gallardo, y Ángela Viciosa, que debutará como absoluta tras haber rozado el podio Sub-23 en 2023.

España acudirá a Portugal con un relevo mixto de mucho nivel y prácticamente nuevo, con la veterana Esther Guerrero como la única que repite respecto a Antalya y que formó parte del equipo que fue bronce en 2017 y oro en 2018, con los debuts de dos atletas habituales de pista como Mohamed Attaoui y Mariano García, y de la joven Sub-20 Marta Mitjans.

PRESELECCIÓN DE ESPAÑA PARA EL EUROPEO DE CROSS.

Absoluto masculino: Daniel Arce, Ilias Fifa, Aarón Las Heras, Said Mechaal, Thierry Ndikumwenayo, Abdessamad Oukhelfen.

Absoluto femenino: Isabel Barreiro, Carla Gallardo, Majida Maayouf, Idaira Prieto, Carolina Robles, Ángela Viciosa.

Relevo mixto: Mohamed Attaoui, Mariano García, Esther Guerrero, Marta Mitjans.

Sub-23 masculino: Mesfin Escamilla, Rubén Leonardo, Ciro Martín, Jaime Migallón, Martín Segurola, Aleix Vives.

Sub-23 femenino: Mireya Arnedillo, Jimena Blanco, Jihad Essoubai, María Forero, Rocío Garrido, Marta Serrano.

Sub-20 masculino: Ander Aramendi, Óscar Gaitán, Alejandro Ibáñez, Andrés Lara, Mario Palencia, Guillermo Sánchez.

Sub-20 femenino: Andrea Buenavida, Sandra González, Claudia Gutiérrez, Inés Herault, Mara Rolli, María Viciosa.