Atletismo: títulos italianos de marcha en media maratón para Orsoni y Fiorini

Orsoni se quedó con la victoria al registrar un tiempo de 1 hora, 24 minutos y 30 segundos en la competencia de la especialidad que este año ingresó al programa internacional y que contó con la presencia de Alex Schwazer, medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

"Fue emocionante competir con él. Fue una gran motivación para mí", afirmó Orsoni sobre Schwazer, quien volvió a competir después de una larga (y polémica) sanción por doping.

"Personalmente, estoy más que satisfecho, estoy listo para la Copa del Mundo en abril en Brasil, donde competiré en la distancia de maratón", aseguró Orsoni.

Por su parte, Schwazer fue detenido durante 3 minutos por los jueces poco después del kilómetro 14 del trazado tras recibir una tercera advertencia por "suspensión".

"Su paso era demasiado inclinado hacia adelante. Esto le hizo levantar demasiado la pierna trasera. Los jueces hicieron su trabajo. Si hubiera bajado el ritmo, probablemente habría subido al podio: pero los campeones son así, sólo piensan en ganar", analizó el entrenador Sandro Donati sobre Schwazer, quien continuó unos minutos antes de abandonar la competición sin hacer comentarios.

"Para mí también fue una prueba de transición. El trabajo está dando sus frutos", declaró a su vez Fiorini tras imponerse en la competencia femenina con un tiempo de 1h34'20", tras lo cual confirmó su presencia en el Mundial de 42 kilómetros. (ANSA).