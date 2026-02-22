Atletismo: triunfos de Iapichino y Dosso en Torun

Iapichino, vigente campeona europea bajo techo, se impuso con un salto de 6,72 metros, con un registro con el que superó a la suiza Annik Kalin (6,71) y a la francesa Hillary Kpatcha (6,68).

La italiana ya había celebrado en una prueba de este circuito disputada en Karlsruhe y volvió a festejar en la ciudad de Polonia que dentro de un mes albergará el Mundial de atletismo bajo techo.

Por su parte, Dosso ganó la prueba de 60 metros llanos en 6,99, un registro que la convirtió en la primera atleta italiana en correr por debajo de los 7 segundos.

Dosso, de 26 años y campeona europea de la especialidad, mejoró en dos centésimas de segundo su récord italiano, pues había frenado el cronómetro en 7,01 en su victoria continental en Apeldoorn.

Asimismo, la italiana igualó la mejor actuación del año en esta distancia, que correspondía a la santalucense Julien Alfred, que ganó la medalla dorada en los 100 metros de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Dosso, que se convirtió en la quinta atleta europea en bajar la barrera de los 7 segundos, mantuvo su invicto en el invierno europeo gracias a su tercer triunfo seguido en una etapa dorada del World Indoor Tour luego de sus victorias en Ostrava y Belgrado.

La atleta "azzurra", que antecedió a la luxemburguesa Patrizia van der Weken (7,01) y a la británica Amy Hunt (7,04), también ostenta en su palmarés la medalla de bronce en el Mundial de Glasgow 2024 y una plateada en el de Nankín 2025.

Por otra parte, el también italiano Leonardo Fabbri completó el podio en la competencia de lanzamiento de bala con 21,43 metros, un registro con el que escoltó a los estadounidenses Joe Kovacs (21,92), medalla de plata en París 2024, Roger Steen (21,62).

En tanto, Pietro Arese estableció el segundo mejor tiempo de la historia para Italia en los 1.500 metros gracias al 3'34"75 que le permitió finalizar sexto en la prueba ganada por el botsuano Tshepiso Masalela (3'32"55).

Lorenzo Simonelli también finalizó sexto en la prueba de 60 metros con obstáculos con un tiempo de 7,64, mientras que Marta Zenoni estableció un registro de 4'04"27 para finalizar cuarta en la prueba femenina de 1.500 metros ganada por la francesa Agathe Guillemot (4'00"64).

Por último, la etíope Nigist Getachew ganó la competencia de 800 metros con un tiempo de 1'59"32, mientras que la italiana Eloisa Coiro finalizó sexta con una marca de 1'59"96.

Otra buena noticia para Italia llegó gracias a Yeman Crippa, quien mejoró su récord nacional de la media maratón al imponerse con un tiempo de 59'01", una prueba celebrada en Nápoles.

Crippa, que de esta manera mejoró en casi medio minuto el registro anterior (59'26") que había establecido hace cuatro años en el mismo recorrido, celebró el segundo mejor tiempo europeo en la distancia de 21,097 kilómetros, solo por detrás del 58'41" que el sueco Andreas Almgren marcó en octubre pasado en Valencia.

"Cumplí uno de mis sueños: batirme el récord italiano, mejorándolo por 25 segundos. Estoy muy feliz, muy satisfecho con mi tiempo", afirmó Crippa, que estableció además el séptimo mejor tiempo de la temporada 2026.

"Es un día precioso. Este resultado es fruto de mucho entrenamiento, del clima perfecto, pero también de una magia especial que solo existe aquí en Nápoles, y de los ánimos del público. Me llenó de energía. La Media Maratón Coelmo Napoli City es sin duda una carrera rapidísima, estoy encantado de haber empezado 2026 tan bien. Ahora tenemos que mantener los pies en la tierra y centrarnos en nuestros próximos objetivos", completó Crippa.

Tres atletas superaron la barrera de la hora: el keniata Andrea Kiptoo se alzó con el segundo puesto con un tiempo de 59'27", y su compatriota Owen Korir Kapkama completó el podio con un tiempo de 59'42".

En la competencia femenina, en tanto, la victoria fue para la keniata Lucy Nthenya Ndambuki, quien frenó el cronómetro en 1'08"48, un tiempo con el que superó a su compatriota Nelly Jeptoo (1'09"26) y a la finlandesa Susanna Saapunki (1'10"35).

"Estoy muy contenta. Tomé el control de la carrera desde el principio, pero no fue hasta el kilómetro 15 que me di cuenta de que ganaría y me esforcé al máximo. Es mi primera vez aquí en Nápoles, una ciudad preciosa, y una carrera perfectamente organizada", comentó Ndambuki. (ANSA).