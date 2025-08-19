LA NACION

Atletismo: Ucraniana Romanchuk suspendida cuatro años por doping

Fue subcampeona mundial de salto triple y en largo

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Atletismo: Ucraniana Romanchuk suspendida cuatro años por doping
Atletismo: Ucraniana Romanchuk suspendida cuatro años por doping

“La AIU ha suspendido a Maryna Bekh-Romanchuk por cuatro años a partir del 13 de mayo de 2025, por la presencia/uso de una sustancia prohibida (testosterona)”, se lee en un mensaje publicado en redes sociales por la entidad.

La nota de la AIU refiere que Bekh-Romanchuk, de 30 años y undécima en la competencia de salto triple de los Juegos Olímpicos de París 2024, dio positivo por testosterona en un control al que fue sometida el 7 de diciembre del año pasado y fue suspendida provisionalmente en mayo.

La ucraniana ganó la medalla de plata en la prueba de salto en largo del Mundial de 2019 y en la competencia de salto triple de la edición del torneo celebrada en 2023, cuando fue superada por la venezolana Yulimar Rojas. (ANSA).

LA NACION
Más leídas
  1. Belgrano: un teléfono celular, la clave para desbaratar una banda que protagonizaba salideras
    1

    Belgrano: un teléfono celular, la clave para desbaratar una banda que protagonizaba salideras

  2. El Gobierno está haciendo un satélite y dice que será mejor que el de Cristina
    2

    El Gobierno está haciendo un satélite y dice que será mejor que los de Cristina Kirchner

  3. Un reconocido neurocirujano de Mendoza salió a correr y fue atacado por cinco pitbulls
    3

    Cinco pitbulls atacaron a un reconocido neurocirujano en Mendoza mientras corría

  4. Consumo de cocaína y alta velocidad: giro en la causa por la muerte de un médico y el hijo de su esposa
    4

    Consumo de cocaína y alta velocidad: giro en la causa por la muerte de un médico y el hijo de su esposa

Cargando banners ...