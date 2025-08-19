Atletismo: Ucraniana Romanchuk suspendida cuatro años por doping
Fue subcampeona mundial de salto triple y en largo
“La AIU ha suspendido a Maryna Bekh-Romanchuk por cuatro años a partir del 13 de mayo de 2025, por la presencia/uso de una sustancia prohibida (testosterona)”, se lee en un mensaje publicado en redes sociales por la entidad.
La nota de la AIU refiere que Bekh-Romanchuk, de 30 años y undécima en la competencia de salto triple de los Juegos Olímpicos de París 2024, dio positivo por testosterona en un control al que fue sometida el 7 de diciembre del año pasado y fue suspendida provisionalmente en mayo.
La ucraniana ganó la medalla de plata en la prueba de salto en largo del Mundial de 2019 y en la competencia de salto triple de la edición del torneo celebrada en 2023, cuando fue superada por la venezolana Yulimar Rojas. (ANSA).
