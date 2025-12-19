Atletismo.- Vallehermoso acogerá una nueva edición de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Mini

MADRID, 19 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Estadio de Vallehermoso acogerá este sábado una nueva edición de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Mini by Contigo Energía donde 3.000 niños, de hasta 16 años de edad, tomarán la salida en tandas desde las 9:30 horas hasta las 2 del mediodía.

La carrera tendrá un año más un tinte solidario, puesto que será a beneficio de la 'Gasol Foundation', la fundación creada por los hermanos Pau y Marc Gasol, exjugadores de baloncesto, para apoyar la investigación, desarrollo e implementación de programas de promoción de la salud y la sensibilización pública contra la obesidad infantil.

Además, por primera vez, la carrera también será inclusiva mediante un acuerdo con la fundación A LA PAR, que permitirá a personas con capacidades diferentes competir también sobre el tartán de Vallehermoso.

A las 11:00 horas tendrá lugar el momento institucional, en el que el subdirector general y director comercial de Nationale-Nederlanden, Alex Bogman, el vicepresidente de Contigo Energía, Jorge González Cortes, y el fundador de la carrera, Antonio Sabugueiro, entregarán un cheque simbólico a la 'Gasol Foundation' por valor de la cantidad recaudada en 2025.