Atletismo: velocista transgénero Halba Diouf anuncia apelación

El tribunal rechazó las acusaciones de discriminación por identidad de género o acoso psicológico presentadas por Diouf, originaria de Senegal y quien fue suspendida de las competiciones femeninas desde 2023.

"Reconocemos la decisión del tribunal de París de absolvernos completamente", se lee en un comunicado emitido tras el fallo del tribunal por la FFA, que abogó por la aplicación estricta de las normas de World Athletics.

La defensa argumentó que el razonamiento del tribunal, que validaba el carácter "imperativo" de las regulaciones internacionales, era inaceptable.

"Absolver a la federación (...) supone malinterpretar por completo el funcionamiento de estas regulaciones", criticó el abogado Me Jean Boudot, denunciando una decisión "ridícula en su razonamiento".

Boudot destacó lo que denominó "una grave contradicción jurídica": la regulación, que excluye a los atletas con cromosoma Y, exige el uso de "pruebas genéticas" que están "prohibidas por la legislación francesa", enfatizó.

Diouf, quien estuvo ausente en la sala, expresó su profunda decepción, según su abogado, quien describió a la velocista de 23 años como una atleta "inteligente", no una "activista dogmática".

Asimismo, Boudot expresó que Diouf afirmó que habría aceptado la exclusión si las pruebas hubieran demostrado una ventaja física real.

El caso continuará ante el Tribunal de Apelación de París y la FFA advirtió que seguirá defendiendo su postura (ANSA).