ATP anuncia nuevo Masters 1000 de tenis en Arabia Saudita “a partir de 2028”
"A partir de 2028" se celebrará un nuevo torneo de Masters 1000 de tenis en Arabia Saudita, anunciar
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
“A partir de 2028” se celebrará un nuevo torneo de Masters 1000 de tenis en Arabia Saudita, anunciaron el jueves la ATP y Surj Sports Investment, la sociedad encargada de inversiones deportivas del rico fondo público saudita (PIF).
Disputado sobre pista dura, el torneo se programará “al principio de la temporada” en una ciudad todavía por definir y durará “una semana”, precisó el presidente de la ATP Andrea Gaudenzi durante un encuentro con la prensa en París.
Creada en 1990, la categoría Masters 1000 reúne a los nueve torneos más importantes del circuito ATP por debajo de los cuatro de Grand Slam.
LA NACION
