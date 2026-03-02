ATP dice que sigue de cerca conflicto en Dubái tras retrasos en vuelos que afectan a tenistas

2 mar (Reuters) - La ATP informó el lunes que está monitorizando la situación en Oriente Medio y permanece en estrecho contacto con los tenistas después de que las interrupciones en el espacio aéreo dejaran a un pequeño número de competidores en Dubái tras el torneo ATP 500 de la semana pasada

El conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel ha provocado el cierre del espacio aéreo y la cancelación generalizada de vuelos en algunas zonas del Golfo, lo que ha perturbado un importante centro de tránsito para el deporte internacional y ha complicado el viaje de los tenistas que se dirigen a la siguiente parada del circuito, en Indian Wells

Daniil Medvedev se adjudicó el título de Dubái el sábado y es uno de los jugadores afectados por los retrasos en los viajes, junto con su compatriota ruso Andrey Rublev

"La ATP está monitorizando de cerca la evolución de la situación en Medio Oriente y mantiene contacto regular con nuestros jugadores, sus equipos y las autoridades locales pertinentes", dijo el ente rector de tenis, añadiendo que los que aún se encuentran en Dubái "están alojados en los hoteles oficiales del torneo"

"Continuaremos brindando el apoyo adecuado para garantizar que los jugadores y sus equipos puedan partir de manera segura cuando las condiciones lo permitan", agregó la ATP

La acción del cuadro principal de Indian Wells comienza el miércoles, mientras que los cabezas de serie recién debutarán más adelante en la semana

Medvedev es el cabeza de serie número 11, mientras que Rublev es el preclasificado 17 para el Masters 1000 en California. (Reporte de Janina Nuno Ríos en Ciudad de México. Editado en español por Javier Leira)