ATP lanza junto a LaLiga un programa educativo para los tenistas profesionales

Se impartirá online y presencialmente en Madrid y Nueva York y contará con más de 20 jugadores en la primera edición

La ATP lanza, en colaboración con LaLiga, el ATP Business Programme, un programa formativo para ayudar a los tenistas profesionales a estar mejor informados de la industria del deporte y a prepararse para poder afrontar el futuro cuando finalice su carrera deportiva.

LaLiga, a través de su departamento educativo, LaLiga Business School, y con la ayuda de la ATP, se ha encargado del diseño y organización del curso, basándose en el Global Players Program, el curso exclusivo para jugadores de LaLiga en activo que ya ha llegado a su segunda edición.

El programa tiene una duración de 30 horas y se impartirá durante cuatro meses en los que se combinarán clases en formato presencial y streaming. Más de 20 tenistas profesionales cursarán esta primera edición, que ha comenzado con una sesión presencial en Madrid, en la sede de LaLiga, en la que participaron el presidente de la ATP, Andrea Gaudezi, y el de LaLiga, Javier Tebas.

Durante el curso también habrá otra sesión presencial en Nueva York, durante el Abierto de Estados Unidos, cuarto 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa en septiembre.

El programa será impartido por profesionales expertos que conocen el mundo del tenis y la industria del deporte, y abordará asuntos como el marketing deportivo, patrocinio, marca personal, social media, 'fan engagement' o gobernanza. En la sesión inaugural presencial, los jugadores también tuvieron la oportunidad de conocer el cambio de marca de LaLiga, que se lanzará este verano.

El presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi, reconoció que este programa le afecta "de forma muy personal". "Cuando reflexiono sobre mi propio viaje, la educación me ayudó a abrir perspectivas de mi carrera después del tenis y me quitó la presión como jugador. También me dio más información sobre cómo administrar mi carrera. Estamos orgullosos de colaborar con LaLiga para brindar esta increíble oportunidad a los jugadores de la ATP. Sin duda, será valioso para los jugadores, tanto durante como después de su paso por el Tour", comentó.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, indicó que es "un honor" para la patronal de clubes coorganizar con la ATP este programa de formación para tenistas profesionales. "La formación es fundamental para la libertad de los deportistas y para su futuro profesional después de su carrera deportiva. Por tanto, es una gran noticia que cada vez más deportistas profesionales tengan acceso a una formación de calidad para mejorar su experiencia presente y futura", subrayó.

Para Pablo Andújar, participante del programa y miembro de la Junta de la ATP, destacó que es un "buen movimiento" de la ATP organizar estos programas para jugadores. "Creo que es una gran experiencia para los jugadores que quieren desarrollar sus carreras post-tenis. Estoy emocionado de que nuestro deporte continúe trabajando en esta dirección", manifestó.

