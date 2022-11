ATrack lanza varios modelos de rastreo satelital de vehículos y activos con tecnología 4G LTE

TAIPEI, Taiwan--(BUSINESS WIRE)--nov. 23, 2022--

ATrack Technology Inc., la marca renombrada de rastreadores GPS recientemente ha lanzado cuatro productos nuevos que apuntan a la administración de flota y rastreo de activos, los cuales incluyen Puerta de Enlace Telemática AK500, rastreo satelital de vehículos de tipo cableado AK7V, rastreo satelital de vehículos de tipo OBDII AX300, y rastreo satelital de activos a prueba de agua que cuenta con un largo tiempo de espera AS500. El desarrollo de productos basados en la necesidad del cliente, y también ayuda a reducir los costes de operación del cliente y eleva eficiencia de administración.

Aumento drástico de necesidades de productos 4G; satisfacer las necesidades de América Latina

Según el informe de pronóstico del mercado electrónico global 2022, preparado por la agencia de estudios de mercado eMarketer, América Latina es uno de los mercados con gran potencial de crecimiento, especialmente países como México, Brasil y Argentina. Lawrence Chao, VP de ATrack, indicó que por programa del apagón del 2G y el 3G en América Latina, ATrack ha lanzado una serie de productos 4G focalizando a diferentes aplicaciones para satisfacer las necesidades del mercado.

Rastreo satelital de vehículos eleva eficiencia de administración de flotas

ATrack ha diseñado tres productos nuevos especialmente para la administración de flotas. AK500 equipado con 4G LTE y aún soporta las redes 3G, a la vez equipado con funciones de hotspot WiFi, Bluetooth, diagnóstico del CAN, también lleva una interfaz detallada capaz de conectar a diversos modelos de sensores. El modelo económico AK7V es capaz de procesar el posicionamiento al instante, diagnóstico del CAN, conectar a diversos sensorers, también soporta las funciones de comunicación bilateral en audio para que el conductor pueda sostener eficientemente la comunicación al instante con el centro de control.

El modelo ax300 obd lleva la interfaz plug-n-play que es capaz de leer los datos de dos can simultáneamente, obtener los más detallados datos claves del motor, tales como los parámetros de kilometraje, velocidad, cantidad y consumo de combustible, velocidad del motor, y tiempo de inactividad, que favorecerán la detección de problemas potenciales tales como anomalías en el consumo de combustible y la temperatura del motor para realizar un mantenimiento y evitar desgastes causados por fallas temporales.

Esta serie de productos puede ayudar a los clientes a conocer el estado de su vehículo, y administran el comportamiento de conducción y vigilan en caso de comportamientos prohibitivos, como exceso de velocidad, giros bruscos, frenado repentino, ralentí, etc. AK500, AK7V y AX300 son idóneos para diversos camiones comerciales, remolques y demás vehículos que requieren aplicaciones múltiples. Estos productos pueden auxiliar a los clientes a reducir el consumo de combustible, mejorar el comportamiento de conducción, elevar la eficiencia de la gestión de flotas y reducir los costes operativos generales.

Rastreo satelital en largo tiempo de espera, perfecto para activos sin suministro eléctrico

El AS500 incorpora una variedad de tecnologías innovadoras, con fuente de alimentación de batería interna y diseño ultra ahorro de energía, puede funcionar de forma independiente hasta diez años. A través del diseño mecánico IP69K del alto nivel y la tecnología termorreguladora AS500 puede operar de manera estable en tiempo prolongado en extremo frío o calor. AS500 tiene 4G LTE Cat. M1 y comunicación NB-IoT, con la tecnología Wi-Fi y Bluetooth Beacon integrados que es capaz de apoyar el rastreo tanto en exteriores como en interiores.

En esta ocasión, ATrack ha lanzado cuatro productos 4G que satisfacen necesidades de varias aplicaciones de rastreo de vehículos. Entre ellos, AS500 y AX300 acaban de recibir el Premio a la Excelencia de Taiwán 2023. Esta serie de productos ya está en venta. Visite el sitio web oficial, LinkedIn, Facebook, Twitter or YouTube de ATrack para obtener más información.

Acerca de ATrack - Conectar al futuro

Fundada en enero de 2010 e integrante del índice TPEx desde 2015, ATrack Technology es la marca líder mundial de productos y servicios telemáticos.

Con más de 20 años de tecnología acumulada, ATrack Technology se dedica a proporcionar rastreadores GPS que están certificados por proveedores de telecomunicaciones y redes de comunicaciones globales, desde el diseño de productos, I+D de tecnología, fabricación hasta el marketing global de su propia marca. Al utilizar sus propias capacidades de I+D de software y hardware y estrategias de producción flexibles, ATrack Technology ha establecido un sistema de I+D y producción altamente personalizado, y proporciona soporte técnico y servicios posventa eficientes a los clientes.

ATrack mantiene una filosofía de búsqueda de la excelencia y obtuvo la certificación ISO 9001 en 2018. Esperamos alcanzar el objetivo final de las operaciones sostenibles mediante la mejora e implementación continuas y activas de la administración y los procesos de calidad.

Para obtener información más detallada sobre nosotros, vaya al sitio web de ATrack. https://www.atrack.com.tw

