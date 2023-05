Atractivas pruebas de velocidad en inicio de temporada internacional en Doha

La primera reuni贸n de atletismo de la Liga de Diamante de la temporada, programada el viernes en Doha, propone dos carreras de velocidad muy atractivas, con un 100 metros femenino y un 200 metros masculino, en presencia del estadounidense Fred Kerley.

"Tengo ganas de disputar la carrera, que se anuncia excelente. Soy una competidora, prefiero este tipo de carreras, con grandes nombres, para enfrentarme a las mejores del mundo. Estoy acostumbrada a este tipo de desaf铆os", asegur贸 Dina Asher-Smith, este jueves en rueda de prensa.

La brit谩nica de 27 a帽os, subcampeona del mundo de 100 metros en 2019 en Doha, forma parte de un elenco de renombre en esta prueba del hect贸metro, donde se medir谩 a la subcampeona del mundo jamaicana Shericka Jackson, por el momento la m谩s r谩pida este a帽o (10.82 en abril).

La estadounidense Sha'Carri Richardson y su compatriota Abby Steiner, valor ascendente del atletismo mundial, son esperadas para un primer duelo de nivel internacional en 2023, tras las competiciones de preparaci贸n disputadas en abril.

En la prueba masculina de 200 metros, la atenci贸n se centra en el campe贸n del mundo de 100 metros, Fred Kerley, capaz de brillar del 100 al 400 metros.

El estadounidense debe enfrentarse al campe贸n del mundo de 400 metros, Michael Norman, al campe贸n ol铆mpico canadiense Andre De Grasse y al medallista mundial y ol铆mpico de 200 metros, Kenny Bednarek.

Kerley coment贸 el jueves su rivalidad con el campe贸n ol铆mpico italiano de 100 metros, Marcell Jacobs, ausente en Doha.

- La estrella, Kerley -

Los dos hombres, que todav铆a no han previsto reuni贸n en com煤n, se intercambian mensajes desde hace varias semanas desde las redes sociales. Simple provocaci贸n o invitaci贸n real, Kerley clama que quiere programar un duelo en los 100 metros, donde ser铆an los 煤nicos participantes.

"Si se organizara, yo estar铆a, pero no s茅 si 茅l vendr铆a. En caso de que se diera esa carrera, la ganar铆a, evidentemente. Espero enfrentarlo (a Jacobs) antes del Mundial (en Budapest a finales de agosto)", lanz贸 el estadounidense de 27 a帽os.

"Ser铆a beneficioso para nuestro deporte a largo plazo", estim贸, cuando el atletismo y su modelo (de reuniones por invitaci贸n con negociaci贸n financiera) son regularmente criticadas por su falta de visibilidad y la rareza de los enfrentamientos entre los mejores.

En el cierre de la reuni贸n de Catar, Faith Kipyegon, doble campeona ol铆mpica y doble campeona del mundo, lanza su temporada en 1.500 metros.

La keniana de 29 a帽os, que se entrena con el maratoniano Eliud Kipchoge, coment贸 la haza帽a de su rival neerlandesa Sifan Hassan, vencedora en Londres de su primer marat贸n el 23 de abril.

"Me ha sorprendido e impresionado. Tengo tambi茅n ganas de disputar maratones, aunque me concentro sobre la pista por el momento. Eso llegar谩 en unos a帽os, verla correr me ha aportado una gran motivaci贸n", se帽al贸.

Por su parte, el campe贸n ol铆mpico y triple campe贸n del mundo de salto de altura, el catar铆 Mutaz Essa Barshim, es esperado en su casa, mientras que tambi茅n generar谩n expectaci贸n los campeones ol铆mpicos Katie Moon (antes apellidada Nageotte, Estados Unidos, garrocha), Pedro Pichardo (que compite para Portugal aunque naci贸 en Cuba, triple salto) y Neeraj Chopra (India, jabalina).

