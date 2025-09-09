MADRID, 9 Sep. 2025 (Europa Press) - Atresmedia Cine celebrará su 25 aniversario en el Festival de San Sebastián con la presentación de sus próximos estrenos en un evento que tendrá lugar el martes 23 de septiembre, con el director general de la productora cinematográfica, Jaime Ortiz de Artiñano. Según ha adelantado la compañía, Ortiz de Artiñano será el encargado de brindar por los hitos alcanzados a lo largo de estos 25 años y de compartir con los asistentes la visión de futuro de la productora. Entre estos hitos, Atresmedia Cine ha destacado que en 2024 volvió a encabezar la recaudación del cine español por sexto año consecutivo, alcanzando más del 50% de cuota de mercado y alzándose con reconocimientos tan relevantes como el Goya a la mejor película para 'La infiltrada'. En 2025 cuenta con más del 45% de cuota de mercado y más de 3 millones de espectadores acumulados gracias a títulos como 'Padre no hay más que uno 5', 'Sin cobertura', 'Un funeral de locos' o 'Mikaela'. En este escenario, la presentación en San Sebastián incluirá avances exclusivos de los próximos estrenos de la productora y contará con la presencia de cineastas, intérpretes y rostros destacados de los títulos que llegarán próximamente a los cines. Películas como 'Siempre es invierno', lo nuevo de David Trueba, que se estrenará en salas de cine el 7 de noviembre, o 'Cada día nace un listo', el regreso de Arantxa Echevarría tras alzarse con el Goya, serán algunas de las películas que formarán parte del acto, según ha avanzado la compañía. Además, el Festival de San Sebastián acogerá el estreno en primicia de dos de las próximas producciones originales de atresplayer: 'La Ruta. Vol. 2: Ibiza', segunda temporada de la aclamada 'La Ruta', y '33 días', protagonizada por José Manuel Poga y Julián Villagrán e inspirada en la historia real de la fuga de dos presos de la cárcel de Ponent de Lleida.