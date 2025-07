Atropello deja al menos 30 heridos, entre ellos siete críticos, en la ciudad de Los Ángeles (EEUU)

MADRID, 19 Jul. 2025 (Europa Press) - Al menos 30 personas se encuentran heridas, entre ellas siete en estado crítico y seis graves, a consecuencia de un atropello múltiple ocurrido esta madrugada en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, por causas todavía bajo investigación. De momento, el portavoz policial y comandante de tráfico Travis Ward ha informado a la cadena NBC que un vehículo comenzó a arrollar sobre las 02:00 de la madrugada (las 11:00 hora en España peninsular y Baleares) a un gentío arremolinado a la entrada de la sala de conciertos The Vermont Hollywood, entre Santa Monica Boulevard y North Vermont Avenue, en East Hollywood. Fuentes de Bomberos apuntan a que el conductor del vehículo podría haber perdido el conocimiento antes del atropello, pero todavía no hay información sobre las pruebas toxicológicas, dado que está recibiendo atención médica en el hospital. De momento, no hay más información sobre las circunstancias del atropello.