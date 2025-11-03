Atrys recibe una oferta del holding familiar Echevarne para adquirir Aspy, su filial de prevención

MADRID, 3 Nov. 2025 (Europa Press) -

Atrys Health ha recibido del Grupo Echevarne, holding empresarial familiar que opera en el sector sanitario, una oferta para adquirir la totalidad del capital social de su filial Aspy Global Services, la división de prevención del grupo, según ha informado este lunes la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía de telemedicina y servicios médicos ha señalado que mantiene actualmente con Echevarne negociaciones dirigidas a formalizar el correspondiente contrato de compraventa y a definir los restantes términos y condiciones de la operación.

También ha indicado que su consejo de administración mantendrá informado al mercado sobre cualquier decisión relevante que pueda adoptarse al respecto, en cumplimiento de la normativa vigente.

Atrys ya adelantó el pasado mes de junio que había recibido de un tercero una oferta no solicitada y no vinculante para adquirir la totalidad de las acciones representativas del 100% del capital de Aspy Global Services y sus filiales.

El grupo completó en mayo de 2021 la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada sobre Aspy, operación que le permitió elevar su capitalización hasta 520,3 millones de euros, frente a los 316,3 millones previos.