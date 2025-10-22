AT&T gana 8002 millones de euros en el tercer trimestre frente a pérdidas y confirma previsiones

MADRID, 22 Oct. 2025 (Europa Press) - AT&T obtuvo unos beneficios netos atribuidos de US$9278 millones (8002 millones de euros) durante el tercer trimestre de 2025, que contrastaron con las pérdidas de US$226 millones (194,9 millones de euros) contabilizadas durante el mismo periodo del año anterior. La cifra de negocio operativa de la operadora estadounidense de telecomunicaciones alcanzó los US$30.709 millones (26.486 millones de euros), un 1,6% más que doce meses atrás. En concreto, los ingresos por servicios de AT&T sumaron US$25.336 millones (21.852 millones de euros), un 0,8% más, mientras que las ventas de equipos subieron un 5,8%, hasta los US$5373 millones (4634 millones de euros). Los gastos operativos se redujeron un 12,5%, hasta los US$24.590 millones (21.209 millones de euros), a cuenta, sobre todo, de la desaparición de depreciaciones y amortizaciones para el trimestre actual. AT&T contabilizó entre julio y septiembre 405.000 nuevos suscriptores telefónicos y un porcentaje de clientes que cancelan el servicio del 0,92%. A su vez, los usuarios de fibra subieron en 288.000. En los primeros nueve meses del año, las ganancias se quedaron en los US$18.137 millones (15.643 millones de euros) y los ingresos en los US$92.182 millones (79.506 millones de euros). Estas cifras estuvieron un 170,1% y un 2,4% por encima de las registradas el ejercicio previo. "Seguimos sumando clientes altamente rentables que eligen AT&T para todas sus necesidades de conectividad en las redes inalámbricas y de fibra óptica más rápidas y extensas del país. Está claro que nuestra estrategia diferenciada basada en la inversión está funcionando y seguimos en camino de cumplir con nuestros objetivos financieros consolidados para 2025", ha afirmado el presidente y consejero delegado de AT&T, John Stankey. AT&T ha confirmado previsiones y sigue anticipando que el beneficio por acción ajustado para 2025 estará en el rango de los 1,97 a los 2,07 dólares (1,70 a 1,79 euros), al tiempo que el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado crecerá alrededor de un 3% o más.