Aubameyang abandona la Copa de África tras la eliminación de Gabón

Gabón, selección matemáticamente eliminada en la Copa de África de Naciones (CAN), autorizó este martes a su atacante estrella Pierre-Emerick Aubameyang, que tiene molestias en el muslo izquierdo, a abandonar la concentración y no disputar el partido de despedida en su grupo, el miércoles ante Costa de Marfil.

Aubameyang, de 36 años, había llegado mermado físicamente a este torneo y vuelve así de manera inmediata a la disciplina de su club, el Marsella francés.

"De acuerdo con su club, el equipo médico acordó preservar la integridad física del jugador, dispensándole del último partido, ya sin nada en juego", indicó la Federación Gabonesa de Fútbol en su página de Facebook.

Inicialmente, Aubameyang debía ser baja por precaución en el primer partido de Gabón en esta CAN, contra Camerún, pero su seleccionador le hizo entrar en juego durante el encuentro que su equipo perdió 1-0 ante los Leones Indomables.

Derrotado 3-2 en la segunda jornada ante Mozambique, que nunca había ganado un partido en una Copa de África, Gabón consumó su eliminación y se convirtió en una de las decepciones de esta edición.

Aubameyang consiguió uno de los tantos de su selección en ese partido.