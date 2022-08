Aubrey Plaza ficha por Megalopolis, lo nuevo de Francis Ford Coppola

Francis Ford Coppola suma otro nombre al elenco de Megalopolis, su ambiciosa la nueva película que va a escribir, dirigir, producir y financiar de forma independiente. Aubrey Plaza se une a Adam Driver y Nathalie Emmanuel como parte del reparto principal de la cinta.

Seg√ļn Deadline, la actriz estadounidense formar√° as√≠ parte del nuevo proyecto de Coppola, que ha financiado el propio director y que contar√° con un presupuesto cercano a los 100 millones de d√≥lares. Junto con los mencionados Adam Driver y Nathalie Emmanuel, el filme tambi√©n contar√° en su elenco con Forest Whitaker, Jon Voight, Laurence Fishburne y, ahora tambi√©n, Aubrey Plaza.

Plaza viene de protagonizar Emily the Criminal, pel√≠cula que se estren√≥ a principios de este a√Īo en Sundance, y tambi√©n est√° previsto que forme parte del reparto principal de la nueva temporada de The White Lotus, una de las series estrella de HBO. La actriz de 38 a√Īos salt√≥ a la fama por sus papeles en proyectos como Parks and Recreation o Legi√≥n.

"El destino de Roma preocupa a un mundo moderno incapaz de resolver sus propios problemas sociales en esta historia épica de ambición política, genio y amor conflictivo", reza la descripción de la trama de Megalopolis realizada por el propio Coppola para Deadline.

"Hay una cierta forma en que todos piensan que deber√≠a ser una pel√≠cula, y vas contracorriente si tienes otra idea. La gente puede ser muy reticente, pero a veces esa otra idea representa lo que vendr√° en el futuro. Eso es digno de ser considerado", declar√≥ Coppola a THR sobre su decisi√≥n de autofinanciar el proyecto, que comenzar√° su producci√≥n en oto√Īo.

"En alg√ļn momento, mucho despu√©s de que yo me haya ido, todo lo que quiero es que se hable de Megalopolis. ¬ŅEs la sociedad en la que vivimos la √ļnica disponible para nosotros? ¬ŅC√≥mo podemos mejorarla? ¬ŅCon educaci√≥n, salud mental?", a√Īadi√≥ el director.