Audax Renovables completa la amortización de su emisión de bonos verdes convertibles por US$125 millones

MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Audax Renovables, la energética fundada por José Elías, ha completado la amortización de su emisión de bonos verdes convertibles en acciones ordinarias por un importe total de 125 millones de euros, con fecha de vencimiento el pasado 30 de noviembre.

La compañía ha informado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) del vencimiento y liquidación final de la operación, tras efectuarse el pago del principal y de los intereses acumulados a todos los bonistas en la citada fecha de vencimiento.

La liquidación de la emisión se realizó a través de The Bank of New York Mellon, London Branch, como entidad agente de pago, en la fecha valor 30 de noviembre de 2025.

Con ello, la empresa ha confirmado que no subsiste saldo vivo ni derechos de conversión pendientes al amparo de esta emisión.

Audax Renovables ha señalado que esta operación se enmarca dentro del calendario previsto y que se ha ejecutado conforme a los términos y condiciones comunicados previamente al mercado.