Audax Renovables lanza una emisión de bonos verdes por 39,2 millones

BARCELONA, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -

Audax Renovables ha lanzado una emisión de bonos verdes por un importe de 39,2 millones de euros con un cupón del 5,85%, que vencerán el 17 de noviembre de 2028.

La emisión se enmarca en el programa de renta fija de bonos registrado en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), según ha informado este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El grupo energético presidido por José Elías ha destacado que los bonos objeto de las presentes emisiones deben considerarse "verdes" conforme a los 'green bond principles' (GBP), tal y como se recoge en la 'second party opinion' emitida por Sustainable Fitch en marzo de este año.

Asimismo, esta calificación se basa en el destino de los fondos a la refinanciación de un instrumento de deuda verde existente vinculado a proyectos de energía renovable elegibles.

Audax Renovables registró un resultado bruto de explotación (Ebitda) récord de 33,3 millones de euros en los tres primeros meses de este año, lo que supone un incremento del 6% respecto al mismo periodo de 2024.