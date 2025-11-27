Audax ultima un acuerdo mayorista con MasOrange para entrar en el negocio de las telecomunicaciones en 2026

MADRID, 27 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Audax Renovables, la energética fundada por José Elías, ultima un acuerdo mayorista con MasOrange para entrar en el negocio de las telecomunicaciones en 2026, según han informado a Europa Press fuentes del mercado.

El acuerdo está próximo a cerrarse y con él Audax desembarcará en el negocio de las telecomunicaciones como un operador móvil virtual (OMV) que alquilará la infraestructura de MasOrange para ofrecer servicios de telefonía y de fibra a los usuarios bajo una marca propia y actuará como un revendedor.

En ese sentido, la compañía se ha fijado como objetivo alcanzar 30.000 clientes de fibra y 20.000 en el segmento móvil para 2030.

Audax anunció la semana pasada su intención de entrar en el negocio de las telecomunicaciones durante la presentación de su plan estratégico para el periodo 2026-2030, con el cual prevé alcanzar un resultado bruto de explotación (ebitda) de 180 millones de euros para finales de la década y un beneficio neto de 85 millones de euros.

Sin embargo, a mediados del pasado junio el fundador de Audax Renovables ya había dado pistas sobre su interés en las telecomunicaciones dado que en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) apareció reflejada la creación de Power Telco Services, de la cual Elías es administrador único en representación de Audax.

La compañía se constituyó el pasado 19 de mayo, tiene su domicilio social en la calle de la Electrónica en Badalona —en el mismo sitio que Audax— e inició su andadura con un capital social de 3.000 euros.

El objeto social de Power Telco Services es "la comercialización, distribución y venta de servicios de telecomunicaciones, incluyendo servicios de telefonía fija y móvil, acceso a internet y cualesquiera otros servicios de comunicaciones electrónicas".

No obstante, las fuentes del mercado consultadas por Europa Press no han detallado cuál será el papel de Power Telco Services en el marco del acuerdo mayorista que están ultimando Audax Renovables y MasOrange.

Cabe recordar que durante la presentación del plan estratégico de Audax ya se adelantó que la compañía había mantenido conversaciones con "las tres grandes marcas" del sector (en referencia a Telefónica, MasOrange y Vodafone España, que cuentan con las redes más grandes del país) para su incursión en la industria 'telco'.

"Empezamos hablando con las tres grandes marcas y ahora estamos ultimando contratos con una", explicó el director general de Audax Renovables, Óscar Santos, que no detalló de qué compañía se trataba, si bien subrayó que la decisión supone "un paso adelante" para la transformación de la firma "hacia una 'multi-utility'", es decir, en "una empresa digital multiservicios".

"Vamos a actuar como 'resellers' (revendedores), por lo que no va a haber inversión para entrar en este negocio", añadió Audax acerca de su desembarco en el mundo de las telecomunicaciones.