Audaz escape de periodista rusa hasta llegar a Francia

PARÍS (AP) — La periodista rusa Ekaterina Barabash reapareció en París el lunes tras una audaz fuga de Moscú el mes pasado, después de haber sido puesta bajo arresto domiciliario y enfrentar una sentencia de 10 de diez años por publicaciones que condenaban la invasión rusa de Ucrania.

Reporteros Sin Fronteras indicó que ayudó a Barabash a orquestar el intrépido escape: la periodista se quitó su dispositivo de monitoreo electrónico y "viajó más de 2.800 kilómetros utilizando rutas clandestinas" para evadir la vigilancia.

“Su fuga fue una de las operaciones más peligrosas en las que RSF ha estado involucrado desde las draconianas leyes de Rusia de marzo de 2022. En un momento, pensamos que podría estar muerta”, manifestó el director general del grupo Thibaut Bruttin durante una conferencia de prensa con Barabash en la sede de RSF en París:

Barabash, de 63 años, condenó vehementemente el lunes la falta de libertades en Rusia mientras detallaba su escape.

“No hay cultura en Rusia... no hay política... Solo es guerra”, expresó, añadiendo que aquellos que no están dispuestos a someterse a la censura estatal viven en el exilio o están encarcelados.

Barabash manifestó que el mismo concepto de “periodista ruso” ya no tenía sentido. “No hay periodistas rusos”, dijo. “El periodismo no puede existir bajo el totalitarismo”.

Las publicaciones en Facebook que la pusieron en problemas legales fueron escritas entre 2022 y 2023, criticando las acciones de Rusia en Ucrania.

“¿Así que (expletivo) bombardeaste el país, arrasaste ciudades enteras, mataste a cien niños, disparaste a civiles sin razón, bloqueaste Mariupol, privaste a millones de personas de una vida normal y los obligaste a irse a países extranjeros? ¿Todo por la amistad con Ucrania?” decía una publicación.

Las autoridades rusas arrestaron a Barabash a su regreso del festival de cine de Berlinale en febrero. Fue acusada de difundir “noticias falsas” sobre el ejército ruso y etiquetada como “agente extranjera”.

Barabash fue entonces puesta bajo arresto domiciliario.

El 21 de abril, desapareció.

Barabash relató que cruzó múltiples fronteras, utilizando canales encubiertos coordinados por RSF, y pasó dos semanas escondida antes de llegar a Francia el 26 de abril, su cumpleaños.

La parte más difícil fue su incapacidad para contactar a su madre de 96 años, a quien tuvo que dejar atrás.

“Simplemente entendí que nunca la volvería a ver”, afirmó Barabash, añadiendo que ambas decidieron que no verla mientras estaba libre era mejor que una prisión rusa.

El hijo y el nieto de Barabash permanecen en la capital ucraniana, Kiev. No ha podido verlos desde que comenzó la guerra porque “tengo un pasaporte ruso”, indicó la veterana periodista y crítica de cine, nacida en Járkiv, Ucrania.

Aun así, su espíritu permaneció invicto.

Brutin, director de RSF, indicó que durante la fuga, Barabash "cantó George Brassens”.

Barabash agradeció a las "muchas personas" y al equipo de RSF por ayudarla a obtener su libertad. “No sé sus nombres”, dijo.

Sus identidades se mantuvieron confidenciales para su protección.

La ex colaboradora de Radio France Internationale, que luego trabajó con el medio independiente Republic, espera solicitar asilo y reanudar su trabajo con medios en ruso en el exilio. Aún no tiene un permiso de trabajo francés, pero RSF dice que tiene una visa de seis meses y está en proceso de regularizar su estatus.

“Ahora estoy aquí y creo que no será un camino fácil comenzar una nueva vida. No soy muy joven. Soy joven... pero no mucho”, declaró de manera autocrítica.

Barabash se une a una creciente ola de periodistas rusos en el exilio: más de 90 medios han huido a la Unión Europea y países vecinos desde que comenzó la guerra, según RSF, que clasifica a Rusia en el puesto 171 de 180 países en su Índice Mundial de Libertad de Prensa 2025.

Después de la conferencia de prensa, Barabash dijo a The Associated Press que para ella, una prisión rusa era “peor que la muerte”.

“Si quieres ser periodista, tienes que vivir en el exilio”, reclalcó. “Si quieres quedarte en Rusia como periodista, no eres periodista, es así de simple”.

Al menos 38 periodistas permanecen encarcelados en Rusia, y el periodismo independiente es prácticamente inexistente dentro del país, manifestó el grupo de libertad de prensa.

Aun así, Bruttin de RSF dijo: “Las voces libres que se atreven a decir la verdad sobre la guerra en Ucrania no pueden ser silenciadas”.

___________________________________

Contribuyeron a esta nota los corresponsales Jeffrey Schaeffer y Alex Turnbull en París y Katie Marie Davies en Manchester, Gran Bretaña.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.