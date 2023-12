Audible ha estrenado este lunes la primera ficción sonora producida con tecnología Dolby Atmos en España de la mano de la novela La novia gitana, de Carmen Mola, que consigue poner al usuario en el centro de las escenas de su protagonista, la inspectora Elena Blanco, en una experiencia sonora realista.

Escrita por los autores Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero, La novia gitana es una novela policíaca de suspense que fue lanzada en el año 2018, y que narra la historia una inspectora que lidera la investigación del macabro caso de homicidio de Susana Macaya.

Ahora, seis años después de su publicación, Amazon Audible ha lanzado la ficción sonora de La novia gitana, que está disponible en la plataforma desde este lunes, para que los usuarios disfruten de la novela "desde otro punto de vista".

En este marco, tal y como han matizado desde Audible, esta producción no es un audiolibro, si no una ficción sonora. Por ello, no solo cuenta una narración de la historia, además, integra sonidos, banda sonora y más de 40 voces, de entre las que destacan las de los protagonistas de la novela, como los inspectores Elena Blanco, Zárate o Chesca.

En concreto, la ficción sonora se basa en una adaptación de guión realizada por Teo Rodríguez, quien ha condensado la novela en ocho capítulos de 45 minutos cada uno y que, según ha señalado, ha traspasado todo lo que se lee en la obra a sonidos realistas que ponen al usuario en el centro de la experiencia.

"Es una historia muy visual lo que permite trasladar lo que leemos en el papel al formato audio, potenciando todas las sensaciones como la angustia o el repelús", ha apostillado Rodríguez, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Así, para conseguir trasladar de forma realista a los usuarios cada sensación y cada momento que viven los protagonistas en la novela, cobra importancia la producción con la tecnología de sonido de Dolby Atmos.

El oyente en el centro de la trama

Dolby Atmos, tal y como lo define el especialista de sonido de la compañía Ricardo Viñas, se basa en una tecnología que consigue trascender la experiencia auditiva haciendo que los sonidos "cobren vida desde dentro hacia fuera". Además, incorpora una espacialización del sonido en tres dimensiones que revela detalles concretos, como el lugar y la distancia desde donde se produce.

Así, según ha subrayado Viñas, en declaraciones a Europa Press, la tecnología de sonido de Dolby Atmos aporta a la ficción sonora "las máximas herramientas para transmitir sensaciones", así como "la máxima libertad para hacerlo de la misma manera en la que funciona realmente el oído humano".

Es decir, consigue facilitar una producción de la novela que integre todos los elementos de sonido necesarios para que se escuche como si la trama estuviese ocurriendo alrededor del usuario en la vida real o, incluso, como si el oyente estuviese en la piel del protagonista.

Esto se debe a los avances que ofrece Dolby Atmos, tecnología envolvente en 360 grados y que permite a los diseñadores de sonido colocar distintos sonidos en diferentes puntos o posiciones del paisaje sonoro. Con ello, los oyentes pueden escuchar todo lo que ocurre identificando los sonidos desde cualquier dirección.

Según ha detallado Viñas, la forma tradicional de mezclar sonido es plana, enviando sonido al canal derecho, al izquierdo o una mezcla de ambos. Sin embargo, ahora, con los sistemas envolventes de Dolby, el sonido pasa a ser de tres dimensiones, ya que se introduce la dimensión de altura y está basado en objetos.

Así, a la hora de producir, se crea un objeto de sonido que se puede colocar en cualquier punto tridimensional de una sala. Estos objetos incluyen metadatos y, dentro de estos datos, "lo más importante son las coordenadas tridimensionales", tal y como ha explicado Viñas. De esta forma se define desde dónde se está produciendo el sonido para que el usuario lo escuche de la misma manera.

Además, con las coordenadas, los diseñadores de sonido también pueden definir si se trata de un objeto de sonido que se mueve por la sala o si, por el contrario, se trata de un objeto estático. "Esto es lo que Dolby añade al flujo de trabajo de los estudios de producción", ha sentenciado Viñas.

En el caso de la ficción sonora de La novia gitana, Teo Rodríguez ha detallado que, gracias a las posibilidades que ofrece tecnología de Dolby Atmos, pudo añadir en el propio guión muchos elementos y matices que después se utilizaron en el diseño de sonido. Por ejemplo, que se produzca un pitido en un momento concreto o, incluso, detallar que un sonido se va a mover de una manera en específico durante una escena.

"Te están transmitiendo una información y unas sensaciones que llegan por el sonido, entonces, cuanto más realista y cuánto más herramientas se tengan para el diseño sonoro y para transmitirlo al oyente mucho mejor", ha señalado Viñas.

La novia gitana a través de auriculares

Para aquellos que escuchen la ficción sonora con auriculares -en lugar de hacerlo a través de altavoces o barras de sonido distribuidos en un espacio- Dolby utiliza la tecnología Binaural. Esto se debe a que, al no tener fuentes externas que envíen el sonido desde los distintos puntos de una sala, se utiliza un algoritmo que simule estos estímulos de sonido en auriculares.

Es decir, tal y como lo ha desarrollado Ricardo Viñas, una vez se ha llevado a cabo una mezcla de sonido con las herramientas de Dolby Atmos, se optimiza dicha producción para auriculares teniendo en cuenta la distancia de los oídos y "la forma en la que el cerebro interpreta cómo los sonidos vienen de una zona o de otra".

Con esta información, "se sintetiza la mezcla de sonido desde el punto de vista matemático" y, a través de la tecnología Binaural, se emite por los auriculares conservando todos los matices y sensaciones envolventes que caracterizan Dolby Atmos.

Ya disponible con audible

Por su parte, la Senior Producer Original en Audible España, Arantxa Zunzunegui, ha subrayado la intención de la plataforma de continuar innovando, de cara a ofrecer a los usuarios nuevas experiencias y contenido auditivo.

En este marco, Audible ha puesto en valor la producción de la ficción sonora de La Novia Gitana, que es la primera producción local de estas características de Audible en castellano, junto con la tecnología Dolby Atmos. "Esta ficción sonora añade un nivel de innovación que no se había visto en España a nivel de producción", ha asegurado.

Con todo ello, a partir de este lunes los oyentes ya pueden escuchar en Audible la nueva ficción sonora de la primera novela del trío de autores que escriben bajo el seudónimo de Carmen Mola, consiguiendo una nueva experiencia para la obra que desencadena toda la potencia del sonido.