Audiencia de Madrid corrige a Peinado y rechaza dividir el 'caso Begoña Gómez' pero avala investigar malversación

MADRID, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha corregido la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir una pieza separada el pasado marzo para investigar a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por un presunto delito de malversación relativo a la contratación y las actividades de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. No obstante, ha avalado que siga adelante con esta línea de investigación dentro de la pieza principal.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el órgano estima parcialmente el recurso que presentó la defensa de Begoña Gómez contra la resolución por la que el juez Peinado mantuvo su decisión de abrir la mencionada pieza separada.

El órgano sostiene que la decisión adoptada por el juez instructor "es prematura e inmotivada desde el punto de vista fáctico, normativo y procedimental". "Si bien pudiera afirmarse que se trata de una mera decisión de acomodación procedimental sin mayor trascendencia e impuesta legalmente, al comprobar que el delito investigado corresponde ser tramitado conforme a la Ley del Tribunal Jurado, sin embargo, la decisión sí tiene relevancia dada la complejidad de los diversos hechos investigados", apunta.

En este sentido, la Audiencia Provincial avisa al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid de que debe adoptar "las decisiones oportunas para acomodar el resto de actuaciones practicadas con posterioridad" a la apertura de la pieza separada.

En el marco de la resolución, recuerda que, "en este procedimiento, no se investiga la legalidad del nombramiento de la asistente de la mujer del presidente, pues se encuentra fuera de toda duda que resulta necesario desde el punto de vista protocolario, de organización de agenda y de seguridad".

"La investigación habría derivado a la posible extralimitación de las funciones del cargo, ya que parece deducirse de las diligencias practicadas, que la misma ha participado desde su puesto de funcionaria de libre designación de Presidencia del Gobierno, en actuaciones del exclusivo interés personal de la esposa del Presidente", añade.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))