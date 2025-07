Audios de Koldo: "El jefe tiene que llamar ya a María Chivite para decirle si quiere que deje libre la agenda"

MADRID, 29 Jul. 2025 (Europa Press) - Los audios contenidos en varios de los dispositivos de Koldo García dan detalles sobre la influencia que este tuvo en la Comunidad Foral de Navarra. "El jefe tiene que llamar ya a (la actual presidenta navarra) María Chivite para decirle que si quiere presentarle, para que deje libre ese día la agenda", se escucha decir a un hombre en uno de ellos, grabado poco después de que García comenzase su labor como asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio. En ese audio que consta en el sumario de la causa, al que ha tenido acceso Europa Press, el interlocutor explica que hay cierta urgencia en que se le avise. "Tiene que hacerlo ya porque tengo que dárselo antes de vacaciones", añade. El mensaje, en concreto, se grabó en diciembre de 2018, unos meses después de que, en junio de ese año, García comenzase su labor de asesor ministerial. Cabe destacar que la propia Chivite aseguró tras el estallido de la causa que el Ejecutivo foral no tiene "ningún tipo de vinculación con el 'caso Koldo'", al tiempo que defendió "que se persiga cualquier delito que haya habido". Servinabar, la empresa de la que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán sería supuestamente dueño al 45%, se hizo según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil con adjudicaciones del Gobierno navarro por más de 75 millones de euros con contratos como el de las obras del túnel de Belate o el de la adecuación del pabellón Navarra Arena. En otra de esas notas de voz, es a Koldo García al que se escucha hablar de otro asunto relacionado con la comunidad autónoma. "Te voy a presentar al jefe de sala y los jefes de servicio, ¿vale? Todos, para que no tengas ningún problema cuando hagas ninguna edificación o ninguna obra en Pamplona y comarca", indica. Esos mensajes se sitúan en una etapa temprana de la relación entre Koldo García y José Luis Ábalos, como el primero revela en uno de los audios. "Llevo dos meses y medio contratado con José Luis Ábalos. Me metió Santos Cerdán", indica en una de las notas de voz, grabada en 2017, cuando comenzó su labor como conductor. Cabe destacar que, en otro de esos audios, se escucha como Koldo García contó con un hombre y una mujer para grabar de forma encubierta una comida de personas relacionadas con el PSOE en la que se criticó que la agrupación socialista de Pamplona lo había "hecho todo mal", según le detallaron. Los colaboradores no estaban sentados en esa mesa pero sí en el mismo establecimiento, donde oyeron y grabaron durante una hora lo que decían esas personas antes de contárselo al propio García, que también grabó el encuentro en el que le explicaron lo que había pasado en la comida, tal y como puede escucharse en un audio del sumario del 'caso Koldo' al que ha tenido acceso Europa Press. Y tras hablar con ellos, el propio Koldo García llamó a otra persona para contarle que "el tono de voz que utilizaban" quienes participaron en la comida "era de crítica y faltoso hacia María y Santi, según lo interpretan" los colaboradores. Unas críticas que podrían ir dirigidas a la actual presidenta de Navarra, María Chivite, y al exdirigente socialista Santos Cerdán, ya que le trasladaron a García que iban dirigidas contra el PSOE navarro. En otro de los audios, fechado en julio de 2018, Koldo García explica que vuelve de viaje de Alicante hasta Madrid, donde tenía una "reunión y café con Javier, el que estaba de coronel en Pamplona". Podría referirse, en concreto, a Javier Hernández, coronel jefe de la Guardia Civil hasta finales de 2017, cuando pasó a la situación de reserva.