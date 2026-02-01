Auge de chips de IA lleva exportaciones surcoreanas a nivel récord en enero

Corea del Sur registró su nivel más alto de exportaciones para un mes de enero, impulsado por el auge mundial de la inteligencia artificial que depende de los semiconductores fabricados en el país, según cifras oficiales divulgadas el domingo.

Las exportaciones de enero alcanzaron US$65.800 millones, un aumento de 33,9% interanual, indicó el Ministerio de Comercio en un comunicado.

Corea del Sur alberga a los principales fabricantes mundiales de semiconductores, cruciales para la infraestructura de IA.

Los gigantes tecnológicos Samsung y SK Hynix registraron lucros operativos récord entre octubre y diciembre.

"Las exportaciones de semiconductores alcanzaron US$20.500 millones, un aumento de 102,7%", indicó el ministerio.

Ese nivel solo ha sido superado por las exportaciones de semiconductores en diciembre, cuando alcanzaron US$20.800 millones.

El país también es un importante exportador de vehículos.

La cifra se dio a conocer en momentos en que Corea del Sur intenta responder al anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de aumentar los aranceles a los productos del país asiático de 15% a 25%, al acusar al Parlamento surcoreano de no ratificar su acuerdo comercial bilateral.

Los dos países alcanzaron en octubre un acuerdo comercial en el que Seúl se comprometió a invertir en Estados Unidos a cambio de un recorte de aranceles.

La presidencia surcoreana ha dicho que el acuerdo no requiere aprobación legislativa por ser un memorando de entendimiento, no un documento legalmente vinculante.