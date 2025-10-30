Auge de IA impulsa billonarias valoraciones tecnológicas y apuestas récord en fabricantes de chips

30 oct (Reuters) - Las principales empresas tecnológicas alcanzaron nuevos hitos de valoración en octubre, ante la escalada de sus acciones por las expectativas de una fuerte demanda de chips de inteligencia artificial e infraestructuras informáticas impulsadas por el auge de la IA.

Las acciones de Nvidia avanzaron casi un 11% el mes pasado, sumando unos US$500.000 millones de valor de mercado y convirtiéndose en la primera empresa en alcanzar una valoración de US$5 billones.

Su presidente ejecutivo, Jensen Huang, anunció esta semana pedidos de chips de inteligencia artificial por valor de US$500.000 millones y planes para construir siete superordenadores para el Gobierno estadounidense.

Las acciones tecnológicas han subido con fuerza gracias al optimismo sobre el potencial de la inteligencia artificial y a una serie de asociaciones y acuerdos con grandes empresas mundiales, como OpenAI, Oracle, Nokia y la farmacéutica Eli Lilly.

Microsoft y Apple también alcanzaron valoraciones de mercado de US$4 billones a finales de octubre, poco más de tres meses después de que Nvidia alcanzara ese nivel en julio.

Microsoft informó el miércoles de un gasto de capital récord de casi US$35.000 millones en su primer trimestre fiscal y dijo que espera que las inversiones sigan aumentando este año.

Broadcom ganó un 17% el mes pasado hasta alcanzar una valoración de US$1,82 billones, mientras que TSMC sumó un 15% hasta US$1,28 billones y Alphabet subió un 13% hasta US$3,32 billones.

La relación entre valor de mercado y gasto de capital de las empresas de semiconductores se situaba en 75,1, la más alta de todos los sectores mundiales, lo que sugiere que los inversores esperan grandes beneficios del fuerte gasto relacionado con la inteligencia artificial de los fabricantes de chips.

Los valoración de mercado de Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase y Tencent Holdings cayeron un 5,4%, un 3,1% y un 2,5% durante el mes pasado, hasta US$1,03 billones, US$840.000 millones y US$760.000 millones, respectivamente.

(Reporte de Gaurav Dogra y Patturaja Murugaboopathy en Bengaluru. Editado en Español por Manuel Farías)