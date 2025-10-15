Auge de la inversión en EEUU, ¿es sostenible? Bessent opina

WASHINGTON, 15 oct (Reuters) - La ola de inversión en la economía estadounidense es sostenible y apenas está comenzando, pero el cierre del Gobierno federal es cada vez más un impedimento, dijo el miércoles el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

"Hay una demanda reprimida, pero luego el presidente (Donald) Trump ha desatado este auge con sus políticas", afirmó Bessent en un evento de CNBC celebrado al margen de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington.

"Lo único que nos está frenando aquí es este cierre de la administración", dijo Bessent, y añadió que está empezando a costar a la economía unos US$15.000 millones al día en pérdida de producción. (Reporte de David Lawder; Escrito por Dan Burns; Editado en Español por Manuel Farías)