Auge global de las energías renovables y posible estabilización de la demanda de petróleo "hacia 2030", afirma la AIE

Las renovables registran un crecimiento de la demanda por encima de las energías fósiles, afirmó la Agencia Internacional de Energía (AIE) en un informe publicado este miércoles que en una de sus proyecciones estima que la demanda de petróleo se estabilice "hacia 2030".

Las renovables, impulsadas por la energía solar fotovoltaica, "crecen más rápidamente que cualquier otra fuente mayor de energía, en todos los escenarios" presentados por la AIE en su informe anual sobre las perspectivas energéticas mundiales.

En el reporte, la AIE presenta tres escenarios a futuro del sector energético global: uno basado en las políticas actuales de los países, otro que incluye medidas que deberían adoptarse si el mundo quiere alcanzar la neutralidad de carbono en 2050, y uno promedio que incluye las medidas que los Estados ya anunciaron.

En este escenario promedio, tras los cambios anunciados en sus políticas, Estados Unidos alcanzaría un 35% menos de capacidad en energía renovable para 2035, con relación a las previsiones del informe de 2024.

"Pero a nivel mundial las renovables continúan su rápida expansión", indicó la AIE.

China sigue siendo el primer mercado y primer fabricante, garantizando entre el 45% al 60% del despliegue en los próximos diez años, sin importar los escenarios planteados.

Divergen por el contrario los escenarios sobre la distribución de las energías.

En el escenario promedio, la demanda de carbón alcanza un nivel máximo y el petróleo se estabiliza "hacia 2030".

Por el contrario, el gas seguiría creciendo durante la década de 2030, contrariamente a las anteriores previsiones, a causa de la nueva política estadounidense y los precios más bajos.

En el escenario más conservador, basado estrictamente en las políticas actuales, la demanda de carbón comienza a replegarse antes del fin de esta década, pero la del petróleo y gas sigue creciendo hasta 2050.

cho/uh/nth/eg/an