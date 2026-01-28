Auge petrolero brasileño suscita celos y debate en la Guayana Francesa

En Saint Georges de l'Oyapock, en el este de la Guayana francesa, Steve Norino observa el contraste cada vez mayor con la ciudad brasileña de Oiapoque, situada en la orilla opuesta, que vive un auge sin precedentes desde que la compañía petrolera estatal Petrobras perfora mar adentro.

Solo quince minutos en piragua separan a ambos municipios, pero este agricultor guayanés, contactado por teléfono por la AFP, lo resume así: "En Oiapoque hay de todo, en Saint Georges no hay nada".

El contraste será objeto de debate en París, ya que el jueves el Parlamento francés estudiará una proposición de ley del diputado guayanés Georges Patient, que quiere volver a autorizar la exploración y explotación de hidrocarburos en los territorios franceses de ultramar, prohibidas desde 2017 por la llamada ley Hulot.

Aunque Petrobras se encuentra todavía en fase de exploración frente a la costa, la diferencia entre ambas orillas del Oyapock salta a la vista. Del lado francés, la actividad comercial se concentra en un solo hotel pequeño y dos tiendas de comestibles para un municipio de 4.000 habitantes.

Del lado brasileño, 30.000 personas viven en una ciudad que se ha convertido en un polo de atracción para todo el estado de Amapá, a la altura de la desembocadura del Amazonas. Cada fin de semana, guayaneses cruzan para hacer sus compras a menor precio o salir en familia. Saint Georges ya no sirve más que de estacionamiento para quienes prefieren dejar sus vehículos del lado guayanés.

El argumento convence a una parte de los cargos electos locales. "No hemos hecho minería de oro industrial, pero podemos hacer actividad petrolera", sostiene Jean Luc Le West, vicepresidente de la Colectividad Territorial de Guayana (CTG), quien sugiere la construcción de una refinería para tratar conforme a las normas europeas el petróleo de los países vecinos.

La ley Hulot de 2017 prohíbe toda prospección de hidrocarburos en el territorio francés, tanto en tierra como en el mar.

El permiso de exploración de Total (convertida en TotalEnergies en 2021) frente a las costas de la Guayana Francesa expiró el 1 de junio de 2019 sin resultados concluyentes, cerrando así la puerta a una eventual industria petrolera local.

Sin embargo, varias oenegés, como Amigos de la Tierra Francia, Surfrider Foundation Europe, Réseau Action Climat y Greenpeace, se oponen a este texto en el Parlamento, por considerarlo un "contrasentido climático, un riesgo ambiental mayor para territorios ya expuestos y un absurdo económico".

"Si la situación económica y social de los territorios de ultramar es alarmante, en particular en Guayana y Mayotte, presentar la explotación de las energías fósiles como una solución constituye una promesa engañosa e irresponsable", advierten estas asociaciones en un comunicado.