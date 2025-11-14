Auger-Aliassime bate a Zverev y jugará ante Alcaraz en las semis del Masters

El canadiense Felix Auger-Aliassime, octavo jugador mundial, consiguió este viernes el último boleto para las semifinales del Masters ATP de Turín al vencer al número 3 del mundo, el alemán Alexander Zverev, y jugará por un puesto en la final ante el N.1 Carlos Alcaraz.

Auger-Aliassime, de 25 años, se impuso por 6-4 y 7-6 (7/4) para terminar la fase de grupos en el segundo lugar del grupo Björn Borg con dos victorias y una derrota.

El sábado se enfrentará a Alcaraz, ganador del grupo Jimmy Connors con tres victorias en tres partidos.

La otra semifinal enfrentará al número 2 del mundo y defensor del título, Jannik Sinner, contra el australiano Alex De Minaur (séptimo), quien se clasificó por sorpresa con una sola victoria en tres partidos.

También el viernes, Sinner terminó la fase de grupos, al igual que Alcaraz, con un pleno de tres victorias tras su triunfo contra el estadounidense Ben Shelton.

El italiano encadenó su 29ª victoria consecutiva en pista dura bajo techo, su superficie favorita, y su octavo triunfo consecutivo en el Torneo de Maestros, siempre sin perder un set.

