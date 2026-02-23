Auger-Aliassime derrota a Zhizhen en primera ronda en Dubái
El canadiense Felix Auger-Aliassime, N.8 del mundo y primer favorito en el ATP 500 de Dubái, necesitó seis puntos de partido para eliminar al chino Zhang Zhizhen este lunes
El canadiense Felix Auger-Aliassime, N.8 del mundo y primer favorito en el ATP 500 de Dubái, necesitó seis puntos de partido para eliminar al chino Zhang Zhizhen este lunes en primera ronda del torneo emiratí.
"Dejé de contarlos en algún momento, se estaba volviendo demasiado frustrante", reconoció el canadiense, que se impuso 6-3, 7-6 (7/4).
Auger-Aliassime, finalista derrotado en Dubái la temporada pasada, ha llegado a la final en sus dos últimos torneos de esta temporada: ganó en Montpellier antes de perder en Róterdam.
También este lunes, el veterano suizo Stan Wawrinka (99º del mundo), de 40 años, continuó su gira de despedida al vencer al libanés Benjamin Hassan por 7-5, 6-3, ante la presencia en las gradas de Roger Federer, ocho veces campeón en Dubái.
El torneo de Dubái no cuenta con ningún jugador latinoamericano en su cuadro de individual masculino.
Sí está el español Pablo Carreño, que se estrenará ante el canadiense Denis Shapovalov.
-- Resultados del lunes en el ATP 500 de Dubái, que se disputa sobre superficie dura en Emiratos Árabes Unidos:
Individual masculino - Primera ronda:
Felix Auger-Aliassime (CAN/N.1) derrotó a Zhang Zhizhen (CHN) 6-3, 7-6 (7/4)
Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) a Moez Echargui (TUN) 7-6 (7/3), 6-7 (3/7), 7-6 (7/4)
Stanislas Wawrinka (SUI) a Benjamin Hassan (LBN) 7-5, 6-3
Jack Draper (GBR/N.4) a Quentin Halys (FRA) 7-6 (10/8), 6-3