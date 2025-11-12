Auger-Aliassime mantiene vivas sus esperanzas al vencer a Shelton en las Finales ATP

TURÍN, Italia (AP) — El canadiense Felix Auger-Aliassime remontó el miércoles 4-6, 7-6 (7), 7-5 para vencer al estadounidense Ben Shelton, logrando su primera victoria en las Finales ATP de este año.

Ambos habían perdido sus partidos iniciales en el evento de fin de temporada para los ocho mejores jugadores masculinos, pero Auger-Aliassime logró mostrar su característico brillo en interiores para dejar al octavo cabeza de serie con una oportunidad de llegar a las semifinales.

“Él estaba jugando mucho mejor que yo al principio. No es frecuente que me rompan el servicio dos veces en el primer set en interiores. Fue un comienzo extraño, pero a medida que avanzaba el partido, encontraba formas de devolver la pelota en la cancha”, señaló Auger-Aliassime.

"Una vez que nos involucramos en los intercambios, sentí que podía ganar más. Solo tienes que luchar, creer y jugar el siguiente punto de la manera correcta."

El quinto cabeza de serie, Shelton, jugará contra el campeón defensor Jannik Sinner el viernes en sus últimos partidos de todos contra todos, cuando Felix Auger-Aliassime se enfrente a Alexander Zverev.

Sinner jugará contra Zverev el miércoles más tarde.

Shelton dominó el primer set y consiguió un quiebre temprano, pero un juego terrible de su parte, cuando estaba sirviendo para el set, permitió a Auger-Aliassime recuperar el quiebre.

Shelton, jugando en sus primeras Finales ATP, mostró su frustración golpeando su raqueta contra el suelo. Esta salió volando de su mano hacia los espectadores. Nadie fue golpeado, pero recibió una advertencia por violación del código.

El estadounidense se recuperó para romper de inmediato y llevarse el primer set.

El segundo set se mantuvo con el servicio y Shelton logró salvar tres puntos de set en el desempate, pero una doble falta, poco después de una caída, permitió a Auger-Aliassime igualar.

El canadiense no miró atrás y, aunque Shelton logró defender dos puntos de quiebre al principio del set decisivo, Auger-Aliassime lo rompió en el juego final, sellando la victoria en su tercer punto de partido.

