Augusto Fernández: "Todo lo que desenfoque al Atlético del objetivo de entrar en Champions hay que erradicarlo"

El exfutbolista argentino Augusto Fernández cree que hacer pasillo en el Atlético de Madrid - Real Madrid del próximo domingo es "un tema muy fino" y se muestra partidario de no hacerlo porque "todo lo que desenfoque" al conjunto colchonero del objetivo de entrar en Champions "hay que erradicarlo".

"Independientemente de que sea el Real Madrid, está claro que el Atlético todavía está peleando por el objetivo que es entrar en Champions y todo lo que desenfoque ese objetivo, hay que erradicarlo, y sobre todo si no es necesario, así que es respetable", explicó Augusto Fernández sobre la decisión de no hacer pasillo durante un torneo benéfico de pádel entre exjugadores del Real Madrid y el Atlético de Madrid organizado por Nacex en el que participó.

El argentino ve el pasillo como "un tema muy fino". "El Atlético en su momento también ha logrado títulos y posteriormente no se ha hecho ningún pasillo y eso no quiere decir que se desmerezca tal o dicho título. Yo no creo que sea necesario, a mí el reconocimiento, como buenos amantes del fútbol, incluso los propios jugadores del Atlético, está en saber reconocer que el rival de toda la vida ha logrado lo que ha logrado, inclusive los propios hinchas, pero ya está", declaró.

Augusto Fernández cree que "fácil no hay nada" porque si "el Real Madrid ya ganó la Liga es porque es un equipo competitivo" y "uno la competitividad la tiene dentro, independientemente de lo que haya ganado o no". "Juegas a lo que juegas, quieres ganar y esta no va a ser la excepción", afirmó el centrocampista.

"Lo lindo de los derbis es que para mí no hay lógica, no hay estadística, no hay nada. Es como un partido aparte en el cual puede estar el tema del planteamiento táctico, la calidad individual y la grupal, pero también es cómo te levantes ese día, es concentración al 120 por ciento. Es imprevisible muchas veces así que se lo podrá llevar cualquiera de los dos", aseguró el exinternacional.

Augusto Fernández no se mostró preocupado por la situación liguera del Atlético, que en su opinión "nunca se descuelga de los objetivos", que para él deben ser clasificarse a la máxima competición continental cada temporada. "Está claro que cuantos más campeonatos ganes, mejor, hay equipo, entrenador, y afición para eso, pero gana uno solo. El año pasado le tocó al Atlético y este le tocó a otro", manifestó.

Sobre el que fuera su entrenador, Diego Pablo Simeone, el argentino reconoció que le ve bien, aunque no suele hablar con él habitualmente. "Para mí es un técnico que está hecho a la medida del Atlético de Madrid y solo él podrá determinar cuándo será el momento de cerrar ciclo. Pero veo que la energía, la pasión y el ansia de superarse y de hacer crecer al Atlético de Madrid siempre las mantiene intactas", subrayó.

También habló sobre la remontada del Real Madrid frente al Manchester City en Champions. "Al margen del talento individual o grupal del Madrid, hay un tema que es fácil de decir como es la mística y que es difícil de explicar. Hay que reconocerlo y darle valor porque ya no es casualidad, es causalidad", dijo Augusto Fernández.

El exjugador argentino consideró que la capacidad de remontar "va en el temple de los propios jugadores, en el equilibrio emocional que van teniendo en la adversidad". "Saben que en cualquier momento le pueden dar vuelta o lo pueden lograr y es admirable. Uno como jugador muchas veces dentro de la cancha, en ciertos momentos, solía entrar en desesperación, que te genera errores y esos errores hacen que no puedas remontar o ganar un partido", explicó.