Aumenta a 26 el número de muertos por deslizamiento en Kenia

NAIROBI, Kenia (AP) — El número de muertos por un deslizamiento de tierra en el oeste de Kenia ha aumentado a 26 después de que se recuperaran cuatro cuerpos más el domingo, poco antes de que los esfuerzos para encontrar sobrevivientes fueran suspendidos debido a una inundación repentina.

El ministro del Interior, Kipchumba Murkomen, informó que 25 personas siguen desaparecidas y que el gobierno ha intensificado la búsqueda con el despliegue de cuatro aviones del ejército para ayudar a los equipos a acceder a la zona que ha quedado completamente aislada después de que las carreteras fueran arrasadas.

El domingo, los equipos de búsqueda tuvieron que abandonar el sitio debido a inundaciones repentinas desde una colina en el área de Chesongoch, en la región del Valle del Rift de Kenia.

Las fuertes lluvias continúan en todo Kenia, y se han reportado inundaciones en varios condados, desplazando a miles de personas.

El gobierno ha instado a aquellos que viven en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra a trasladarse debido a pronósticos de más lluvias.

Murkomen dijo que el gobierno continuará transportando suministros por aire a los afectados, incluidas 15 escuelas que han quedado aisladas, y que los exámenes nacionales en curso serían transportados por aire a los candidatos.

Afirmó que el gobierno cubriría las facturas médicas de más de 30 personas heridas y reasentaría a decenas de otras cuyas casas fueron arrasadas.

"Es muy triste que las familias hayan perdido de cinco a seis miembros familiares inmediatos", expresó el ministro a los periodistas el domingo.

Oscar Okum, gerente regional de la Cruz Roja de Kenia, señaló que el área del Valle del Rift todavía era susceptible a deslizamientos de tierra.

"Hoy, mientras realizábamos la búsqueda, recuperación y rescate, hemos visto que las carreteras que ya estaban abiertas están siendo nuevamente cubiertas por el lodo. Así que sigue siendo un incidente activo y exhortamos a los miembros de la comunidad a trasladarse a terrenos más seguros por su seguridad, vidas y medios de subsistencia también", comentó.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.