LA NACION

Aumenta a 26 el número de muertos por deslizamiento en Kenia

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Aumenta a 26 el número de muertos por deslizamiento en Kenia
Aumenta a 26 el número de muertos por deslizamiento en KeniaAndrew Kasuku - AP

NAIROBI, Kenia (AP) — El número de muertos por un deslizamiento de tierra en el oeste de Kenia ha aumentado a 26 después de que se recuperaran cuatro cuerpos más el domingo, poco antes de que los esfuerzos para encontrar sobrevivientes fueran suspendidos debido a una inundación repentina.

El ministro del Interior, Kipchumba Murkomen, informó que 25 personas siguen desaparecidas y que el gobierno ha intensificado la búsqueda con el despliegue de cuatro aviones del ejército para ayudar a los equipos a acceder a la zona que ha quedado completamente aislada después de que las carreteras fueran arrasadas.

El domingo, los equipos de búsqueda tuvieron que abandonar el sitio debido a inundaciones repentinas desde una colina en el área de Chesongoch, en la región del Valle del Rift de Kenia.

Las fuertes lluvias continúan en todo Kenia, y se han reportado inundaciones en varios condados, desplazando a miles de personas.

El gobierno ha instado a aquellos que viven en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra a trasladarse debido a pronósticos de más lluvias.

Murkomen dijo que el gobierno continuará transportando suministros por aire a los afectados, incluidas 15 escuelas que han quedado aisladas, y que los exámenes nacionales en curso serían transportados por aire a los candidatos.

Afirmó que el gobierno cubriría las facturas médicas de más de 30 personas heridas y reasentaría a decenas de otras cuyas casas fueron arrasadas.

"Es muy triste que las familias hayan perdido de cinco a seis miembros familiares inmediatos", expresó el ministro a los periodistas el domingo.

Oscar Okum, gerente regional de la Cruz Roja de Kenia, señaló que el área del Valle del Rift todavía era susceptible a deslizamientos de tierra.

"Hoy, mientras realizábamos la búsqueda, recuperación y rescate, hemos visto que las carreteras que ya estaban abiertas están siendo nuevamente cubiertas por el lodo. Así que sigue siendo un incidente activo y exhortamos a los miembros de la comunidad a trasladarse a terrenos más seguros por su seguridad, vidas y medios de subsistencia también", comentó.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

LA NACION
Más leídas
  1. Juana Tinelli denunció que fue amenazada y cuestionó a su padre
    1

    Juana Tinelli pidió un botón antipánico, denunció que fue amenazada y cuestionó a su padre

  2. Stefano Di Carlo, de la pileta del club al sillón de presidente, un viaje circular de la mano del abuelo Titi
    2

    Stefano Di Carlo, de la pileta del club al sillón de presidente: un viaje circular de la mano del abuelo Titi

  3. Cuáles son las predicciones para la Argentina del “Doctor Catástrofe”
    3

    El plan de Milei y Caputo. Cuáles son las predicciones para la Argentina del “Doctor Catástrofe”

  4. Del domingo de resurrección al viernes de confusión
    4

    Del domingo de resurrección al viernes de confusión

Cargando banners ...