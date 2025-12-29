Aumenta a dos el balance de muertos por inundaciones en España

Los equipos de búsqueda hallaron el lunes el cadáver de un hombre desaparecido tras las inundaciones en el sur de España, informaron las autoridades, lo que eleva el número de víctimas mortales a dos.

La Guardia Civil española informó que el cadáver fue encontrado a unos tres kilómetros del lugar donde fue arrastrado el domingo por un río crecido cerca de la ciudad de Granada.

La televisión española indicó que el joven de 20 años fue arrastrado mientras intentaba cruzar el lecho del río en una motocicleta.

El domingo, la policía encontró en Málaga el cadáver de un hombre cuya furgoneta fue arrastrada por las aguas. El segundo pasajero de la furgoneta sigue desaparecido.

Doce horas de fuertes lluvias azotaron el domingo parte de la provincia de Málaga y provocaron inundaciones.

España se ha visto muy afectada en los últimos años por el cambio climático, lo que provocó olas de calor más prolongadas y episodios más frecuentes de lluvias torrenciales.

El país sigue profundamente marcado por las grandes inundaciones de octubre de 2024, que causaron más de 230 muertos, principalmente en la región de Valencia, en el este.