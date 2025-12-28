Aumenta a tres el balance de muertos por tormenta en Suecia

El balance de muertos en Suecia ascendió a tres después de que una tormenta azotara los países nórdicos el sábado y durante la noche, con miles de personas aún sin electricidad el domingo.

La tormenta, bautizada como Johannes en Suecia, arrasó gran parte del norte del país y el oeste de Finlandia.

Un hombre de unos 60 años que trabajaba en el bosque fue golpeado por la caída de un árbol el sábado en Hofors, informó la policía sueca el domingo.

Falleció más tarde en el hospital a causa de sus heridas.

Esta víctima mortal se suma a las dos registradas el sábado.

Un hombre de unos 50 años murió también debido a un árbol caído cerca de la estación de esquí de Kungsberget, en el centro de Suecia.

Más al norte, el proveedor regional de electricidad Hemab declaró que uno de sus empleados también había fallecido en un accidente "sobre el terreno".

Según la cadena de televisión SVT, también fue a causa de un árbol arrancado por la tormenta.

Las fuertes ráfagas de viento derribaron árboles, interrumpieron el tráfico y provocaron grandes cortes de electricidad en Suecia y Finlandia.

En Finlandia, más de 85.000 hogares seguían sin electricidad alrededor de las 12H00 locales (10H00 GMT) del domingo, tras un pico de más de 180.000.

Las empresas energéticas advirtieron de que las labores de reparación podrían llevar varios días.

Por su parte, la agencia de noticias sueca TT informó de que al menos 40.000 hogares suecos seguían sin electricidad el domingo por la mañana.