LA NACION

Aumenta a un centenar la cifra de niños muertos por hambre en plena ofensiva israelí en la Franja de Gaza

Aumenta a un centenar la cifra de niños muertos por hambre en plena ofensiva israelí en la...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Aumenta a un centenar la cifra de niños muertos por hambre en plena ofensiva israelí en la...
Aumenta a un centenar la cifra de niños muertos por hambre en plena ofensiva israelí en la...

MADRID, 10 Ago. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este domingo a cerca de un centenar la cifra de niños muertos por hambre o desnutrición desde el inicio de la ofensiva desatada por el Ejército de Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 y en medio de las restricciones israelíes a la entrada de ayuda al enclave.

El Ministerio de Salud gazatí ha informado de que los hospitales de la Franja han registrado cinco nuevas muertes por hambre y desnutrición en la últimas 24 horas, lo que eleva el número total de muertes por esta causa a 217 muertos, incluidos 100 niños, según reza un comunicado publicado en su canal de Telegram.

La ofensiva contra Gaza, lanzada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el Gobierno israelí--, ha dejado hasta la fecha más de 61.300 palestinos muertos, tal y como han denunciado las autoridades del enclave palestino, si bien se teme que la cifra sea superior.

LA NACION
Más leídas
  1. Dos boxeadores japoneses que pelearon la misma noche murieron con horas de diferencia
    1

    Dos boxeadores japoneses que pelearon la misma noche murieron con horas de diferencia

  2. Por qué Rufina, la hija de Cabré y la China Suárez, abandonó Estambul para volver a Buenos Aires
    2

    Por qué Rufina, la hija de Nicolás Cabré y la China Suárez, abandonó Estambul para volver a Buenos Aires

  3. Brad Pitt se animó a admitir quién es su ídolo y sorprendió
    3

    Brad Pitt se animó a admitir quién es su ídolo y sorprendió: “Daría todo por ser como él”

  4. Los rumores sobre la salud de un aliado clave de Putin encienden alarmas en el Kremlin
    4

    “Al borde del colapso”: rumores de sucesión en la región de Rusia que podría poner en jaque al gobierno de Putin

Cargando banners ...