WASHINGTON (AP) — Las posiciones de los demócratas hacia la actitud del presidente Joe Biden con respecto al conflicto de décadas entre israelíes y palestinos han mejorado levemente, de acuerdo con una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

El cambio se produjo durante un período en que Biden y altos funcionarios de su gobierno expresaron inquietudes acerca de las muertes de civiles en la Franja de Gaza, resaltaron la necesidad de un futuro Estado palestino independiente y ayudaron a obtener la liberación de algunos de los rehenes en poder de Hamás durante una tregua temporaria.

El 59% de los demócratas aprueban la actitud de Biden hacia el conflicto, comparado con el 50% en noviembre. Es similar a la aprobación del 57% de los demócratas en agosto, en una encuesta anterior a la guerra actual, que comenzó con el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre.

Pero el asunto sigue dividiendo a los demócratas, menos entusiastas con respecto a su manejo de la guerra que con respecto a su desempeño en general. El 75% de los demócratas dijeron que Biden se desempeña bien como presidente, comparado con el 69% el mes pasado. Su tasa de aprobación entre los adultos estadounidenses en general es del 41%.

Las posiciones sobre el Oriente Medio podrían volver a cambiar ahora que se han reanudado los combates en la Franja de Gaza, donde Hamás tiene su sede y los ataques israelíes han matado a millares de civiles palestinos.

Biden ha defendido su posición frente a la guerra, que incluye el firme apoyo a Israel. Su argumento es que su relación estrecha con la conducción israelí ha permitido una mayor ayuda humanitaria a los civiles en Gaza. También ha expresado reservas crecientes acerca de la cantidad de muertes palestinas y subrayado la necesidad de un Estado palestino independiente.

“Les he dicho de manera muy sencilla y directa a nuestros amigos israelíes en privado lo que yo creo que deben hacer y mi compromiso y el de mi gobierno”, dijo Biden días atrás en un evento de recaudación de fondos en Boston.

El 67% de los demócratas consideran que la liberación de los rehenes israelíes es un objetivo muy o extremadamente importante, y en esto coinciden con la mayoría de los republicanos.

En otros temas no existe tanta unanimidad. El 64% de los demócratas consideran al menos muy importante que Estados Unidos negocie un cese de fuego permanente entre Israel y Hamás, comparado con el 35% de los republicanos.

La encuesta de 1.074 adultos fue realizada del 30 de noviembre al 4 de diciembre con una muestra del panel probabilístico AmeriSpeak de NORC, diseñado para ser representativo de la población. El margen de error es de más o menos 4 puntos porcentuales para todos los encuestados y de 6 para los demócratas.