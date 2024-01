San diego--(business wire)--ene. 18, 2024--

Algunos chicos pueden sentirse fascinados por el estilo de vida de las bandas y les encanta el subidón y la adrenalina de infringir la ley, según Robert Ontiveros, antiguo miembro de una banda y mentor asociado a Learn4Life, una red de más de 80 institutos públicos gratuitos.

Aunque la edad media a la que un adolescente se une a una banda es de 15 años, en ciudades de todo el país cada vez se recluta a niños más jóvenes, algunos de tan solo nueve años. 1 ¿Por qué? Los niños más pequeños pueden ser más susceptibles a la atracción de una banda, y las sanciones penales para los menores son mucho menores, por lo que se les recluta para cometer delitos más graves y reducir el riesgo para la banda.

Ontiveros es CEO de Community Wraparound, una organización sin ánimo de lucro de San Diego centrada en la tutoría para mantener a los adolescentes alejados de las bandas. El año pasado, Community Wraparound se asoció con Learn4Life, cuyas escuelas están situadas sobre todo en comunidades de bajos ingresos, a menudo cerca de territorios de bandas.

“Muchas veces, una banda da a los jóvenes un sentimiento de pertenencia y respeto, algo que no consiguen en ningún otro momento de su vida", afirma Ontiveros.

Ontiveros señala que todos los mentores de Community Wraparound son antiguos miembros de bandas, lo que les proporciona una experiencia vivida que pone al descubierto las realidades de la vida en banda. Cuando oyen a un chico decir que su banda es como una familia y que se sienten queridos, los mentores recurren a sus experiencias para enderezarlos.

“Después de ir a la cárcel, ¿cuántos miembros de mi antigua banda vinieron a verme, me escribieron una carta, comprobaron cómo estaba mi familia? Ninguno. No me querían. Solo se preocupaban por mí cuando podía hacerles ganar dinero o cometer sus actos violentos", recuerda.

Ontiveros puso en marcha un programa de formación para que los profesores y el personal de Learn4Life reconocieran las cinco fases del ingreso de los jóvenes en las bandas. Están atentos a cosas obvias como los colores, los símbolos, la ropa, los símbolos de las manos, y a signos más sutiles como el retraimiento, el secretismo, el consumo de drogas y alcohol, las lesiones inexplicables y los cambios drásticos de personalidad e intereses.

“La prevención es absolutamente la clave para llegar a los jóvenes antes de que lo hagan las bandas", afirma Ontiveros. "En las escuelas Learn4Life, nuestros mentores trabajan en estrecha colaboración con los orientadores escolares y los profesores, que ya tienen relación con los alumnos. Identificamos a los niños, chicos y chicas, que pueden ser susceptibles de ser reclutados por las bandas y les ayudamos a ver que sabemos por lo que están pasando porque lo hemos vivido".

En algunos casos, Community Wraparound trabaja con toda la familia del estudiante para ayudarles a obtener los recursos que necesitan para mantener a sus hijos seguros y en el buen camino. Los mentores ayudan a los estudiantes a sentir que la escuela es un santuario, un lugar seguro, donde pueden trabajar en sus objetivos educativos y profesionales.

“La formación laboral es una parte importante de nuestra tutoría. Queremos que los niños encuentren lo que les interesa y mostrarles cómo puede convertirse en una carrera gratificante", afirma. "Todo lo que hacemos es sembrar semillas en sus mentes. Puede que ahora no lo entiendan, pero a medida que avancen en sus vidas, recordarán que hicimos todo lo posible para mostrarles que hay mejores oportunidades que la vida en las pandillas".

Enero es el Mes Nacional de la Tutoría y el Mes de la Prevención de las Pandillas, y ambos van de la mano. Ontiveros señala que asociaciones como la que existe entre Community Wraparound y las escuelas Learn4Life son un excelente primer paso para evitar que los chavales se unan a las bandas.

Para obtener más información, visite https://community-wraparound.ueniweb.com/ y www.Learn4Life.org.

Acerca de Learn4Life

Learn4Life es una red de institutos públicos sin ánimo de lucro que ofrece a los estudiantes un aprendizaje personalizado, formación profesional y habilidades para la vida. Cada escuela está controlada localmente, es gratuita y ofrece a los estudiantes la flexibilidad y la atención personalizada que necesitan para tener éxito. Prestamos servicio a más de 59.000 estudiantes a lo largo de todo el año y les ayudamos a prepararse para un futuro más allá del instituto. Para obtener más información, visite www.learn4life.org.

