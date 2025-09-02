Aumenta la demanda de fertilizantes en Brasil, según el Gobierno

SAO PAULO, 2 sep (Reuters) - La demanda de fertilizantes por parte de los agricultores brasileños aumentará a 58,5 millones de toneladas anuales en 2030 y alcanzará los 73,1 millones de toneladas anuales en 2036, afirmó el martes José Polidoro, funcionario del Ministerio de Agricultura de Brasil.

En su intervención en un evento de la industria de fertilizantes, Polidoro dijo que la demanda brasileña de fertilizantes aumentará a medida que el país recupere pastos degradados y los transforme para plantar cultivos comerciales.

En Brasil hay 82 millones de hectáreas de pasturas degradadas, dijo Polidoro, y añadió que la mitad de ellas podrían transformarse en tierras para la agricultura.

También señaló que el 60% de los agricultores familiares de Brasil nunca utilizaron fertilizantes, lo que representa una oportunidad para el crecimiento del mercado.

Brasil, al que Polidoro situó como "el segundo o tercer mayor consumidor de fertilizantes del mundo", es una potencia agrícola y el mayor exportador de materias primas como soja, azúcar, café y carne de vacuno.

Las entregas de fertilizantes brasileños ascendieron a 45,6 millones de toneladas en 2024, según datos del sector recopilados por el lobby de fertilizantes Anda.

La demanda adicional de fertilizantes en Brasil planteará desafíos, especialmente en relación con la logística para la distribución de productos en estados como Mato Grosso, dijo Polidoro. (Reportaje de Ana Mano, Editado en español por Juana Casas)