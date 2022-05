Aumenta la tasa de hospitalización por COVID-19 y por gripe en mayores de 79 años

El último informe del Sistema de Vigilancia Centinela de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria y en Hospitales, publicado semanalmente por el Instituto de Salud Calor III, señala que esta última semana se observa un incremento en las tasas de hospitalización de COVID-19 y de gripe en mayores de 79 años.

En la semana pasada la tasa global de infecciones respiratorias Agudas en Atención Primaria (IRAS) se sitúa en 753 casos por 100.000 h, con descenso en todos los grupos de edad, excepto en el grupo de 5 a 14 años. El porcentaje de positividad de IRAs a SARS-CoV-2, gripe y VRS es de 21%, 19% y 0%, respectivamente.

Por otro lado, se observa un descenso en la positividad a gripe desde hace semanas. Tras un descenso desde la segunda semana de enero las tasas de COVID-19 en Atención Primaria mostraban una estabilización a partir de la semana 10/2022 (7 marzo 2022) y fluctuaciones desde entonces hasta esta última semana.

El mayor porcentaje de casos de COVID-19 en Atención Primaria desde el inicio de la temporada se estima en los grupos de 15-44 y 45-64 años. Y se observa un descenso en las tasas de incidencia de gripe en Atención Primaria, excepto en los menores de 5 años.

Por otro lado, esta la semana la tasa global de IRAG se sitúa en 14,1 casos por 100.000 h, con un incremento en los grupos de 5 a 14 años y en los mayores de 79 años.

El porcentaje de positividad de infecciones respiratorias agudas en Hospitales (IRAG) a SARS-CoV-2, gripe y VRS es de 34%, 16% y 1%, respectivamente. Así, el informe estima que la pasada semana se dio una tasa de hospitalización por COVID-19 de 4,9 casos hospitalizados por COVID-19 por cada 100.000 habitantes, observándose las mayores tasas en las personas en mayores de 79 años.

Mientras, se observa un ascenso en las tasas de hospitalización por gripe en el grupo de 65 a 79 años y en el grupo de 80 o más años. Esta semana se han notificado 200 virus de la gripe de fuentes no centinela, todos del tipo A [157 A no subtipado y 43 A(H3)]. Y desde el inicio de la temporada 2021-22 se han notificado 6.531 detecciones de virus de la gripe: 6.455 tipo A [5.199 A no subtipado, 1.251 A(H3) y 5 A(H1N1)pdm09], 62 virus tipo B y 14 tipo C.

asándose en estudios genéticos realizados en el Centro Nacional de Microbiología se han caracterizado 541 virus de la gripe A(H3N2), la mayoría de ellos del grupo 3C.2a1b.2a.2 (grupo Bangladesh), que ha demostrado ser antigénicamente diferente al grupo al que pertenece el virus que se ha utilizado para elaborar la vacuna de la temporada 2021-22. Y se han caracterizado también 24 virus A(H1N1), todos pertenecientes al grupo 6B.1A.5a.1 (A/GuangdongMaonan/SWL1536/2019), definido por la presencia de las mutaciones con respecto al virus vacunal A/Victoria/2570/2019.

Se han caracterizado 3 virus B, todos del linaje Victoria, uno del grupo representado el virus vacunal de la temporada 2021-22, y los dos restantes del grupo representado por B/Austria1359417/2021, definido por la presencia de las mutaciones con respecto al virus vacunal B/Washington/02/2019.

Y desde el inicio de la temporada 2021-22 se han notificado cinco brotes de gripe en centros geriátricos, todos ellos asociados al virus de la gripe tipo A [4 por virus A nos subtipado y 1 por virus A(H3N2)].