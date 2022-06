aumenta presión contra boris johnson tras dura derrota en elección parcial

(Agrega detalles, citas y contexto; añade autores y procedencia)

Por Alistair Smout, Elizabeth Piper y Andrew MacAskill

LONDRES/KIGALI, 24 jun (Reuters) - El Partido Conservador de Boris Johnson perdió dos escaños parlamentarios el viernes, en un nuevo revés para el primer ministro británico, que luego perdió a un aliado cercano tras la inesperada renuncia del presidente de su formación, en medio de nuevas peticiones de dimisión.

Desde Ruanda, país al que viajó para una cumbre de la Mancomunidad de Naciones, Johnson se mostró desafiante, prometiendo escuchar las preocupaciones de los votantes y hacer más para afrontar la crisis por el costo de la vida, después de lo que describió como resultados "duros" en los dos comicios parciales.

Las derrotas -una en el tradicional corazón de los conservadores en el sur y la otra en un escaño industrial del norte de Inglaterra arrebatado a los laboristas en las últimas elecciones- sugieren que el amplio apoyo que logró Johnson para ganar en 2019 puede estar desvaneciéndose.

Los temores a que Johnson pueda haberse convertido en un lastre electoral podrían hacer que los legisladores vuelvan a actuar en su contra tras meses de escándalo por las fiestas durante el confinamiento por el COVID-19, en un momento en el que millones de personas luchan contra el aumento de los precios de los alimentos y el combustible.

Hasta ahora, Johnson ha resistido las presiones para dimitir después de haber sido multado por infringir las normas de confinamiento en sus oficinas de Downing Street.

Este mes, sobrevivió a una moción de confianza de los legisladores conservadores, aunque el 41% de sus colegas parlamentarios votó a favor de su destitución, y está siendo investigado por una comisión sobre si engañó de manera intencionada al Parlamento.

"Creo que, como gobierno, tengo que escuchar lo que dice la gente", dijo Johnson a los medios en Kigali tras los resultados. "Tenemos que reconocer que hay más cosas que tenemos que hacer".

Tras las derrotas en Tiverton y Honiton, en el suroeste de Inglaterra, y en Wakefield, en el norte, el presidente del Partido Conservador, Oliver Dowden, renunció en una carta cuidadosamente redactada en la que insinuó que podría creer que Johnson debía asumir las responsabilidades.

"No podemos seguir como hasta ahora", dijo. "Alguien debe asumir la responsabilidad y he llegado a la conclusión de que, en estas circunstancias, no sería correcto que siga en el cargo", añadió Dowden, un viejo aliado de Johnson.

Algunos conservadores le culparon de haber hecho una mala campaña en las dos zonas de votación, al ignorar las preocupaciones locales.

Johnson respondió diciendo que entendía la decepción de Dowden, pero que "este gobierno fue elegido con un mandato histórico hace poco más de dos años" y seguirá trabajando con ese fin.

El exlíder conservador Michael Howard dijo a la BBC que el partido "estaría mejor bajo un nuevo liderazgo" y pidió a los ministros del gabinete que "consideren cuidadosamente sus posiciones".

Una ola de dimisiones en el gabinete podría ser una vía para forzar la salida de Johnson antes de las próximas elecciones nacionales, previstas para 2024. Podrían convocarse antes, pero el banco estadounidense Citi dijo en una nota que la probabilidad de que eso ocurra es "limitada".

Aunque, según las normas de su partido, Johnson no puede enfrentarse a otra moción de confianza durante un año, los legisladores, que temen por su propio futuro, podrían intentar forzar un cambio para provocar una segunda votación. (Reporte adicional de Andrew MacAskill en Kigali y Muvija M, William Schomberg y Kate Holton en Londres; editado en español por Tomás Cobos y Carlos Serrano)