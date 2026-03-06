Aumentan a 12 los muertos por derrumbe de residencia de ancianos en Brasil

Doce personas murieron en el derrumbe de una residencia de ancianos en Belo Horizonte, en el sureste de Brasil, según el balance divulgado el viernes por los bomberos tras cerrar las labores de búsqueda.

El colapso ocurrió en la madrugada del jueves en el edificio de cuatro pisos, que además de la residencia alojaba algunas viviendas y una clínica estética.

De las 29 personas que se encontraban en el inmueble al momento del derrumbe, nueve lograron salir por sus propios medios con ayuda de vecinos, y otras ocho fueron rescatadas con vida por los bomberos y trasladadas a hospitales de la zona.

Entre los rescatados figura un niño de dos años, sacado consciente y con signos vitales estables.

Las causas del colapso están siendo investigadas, aunque según las primeras indagaciones la edificación contaba con los permisos en regla.

Más de 40 bomberos, con apoyo de perros entrenados, participaron en las labores de búsqueda, entre ellos equipos llegados desde Juiz de Fora, ciudad del mismo estado donde deslizamientos provocados por lluvias torrenciales dejaron 65 muertos la semana pasada.