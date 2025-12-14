Aumentan a 16 los muertos tras tiroteo masivo en balneario Bondi Beach, Australia

WELLINGTON, 15 dic (Reuters) -

La policía australiana dijo el lunes que los presuntos autores del ataque durante una celebración judía en el balneario de Bondi Beach de Sídney, en el que murieron 15 personas, eran un padre y un hijo, y que la cifra de fallecidos se elevó a 16 tras la muerte de uno de los pistoleros.

Fue el peor ataque con armas de fuego del país en unos 30 años.

El padre, de 50 años, murió en el lugar de los hechos, mientras que su hijo, de 24, se encontraba en estado crítico en el hospital, informó la policía en una conferencia de prensa el lunes.

Testigos afirmaron que el tiroteo en la famosa playa, que estaba abarrotada en una tarde calurosa, duró unos 10 minutos, provocando que cientos de personas se dispersaran por la arena y hacia las calles y parques cercanos.

La policía informó que alrededor de 1.000 personas asistieron a la celebración de Janucá. También indicó que 40 personas permanecen hospitalizadas tras el ataque, incluidos dos agentes de policía que se encuentran en estado grave pero estable.

Las víctimas tenían entre 10 y 87 años, según la policía.

Las autoridades afirmaron estar seguras de que hubo dos agresores involucrados en el incidente del domingo. Las investigaciones policiales continúan y en la mañana del lunes se ha incrementado el número de agentes en las comunidades judías.

El primer ministro Anthony Albanese calificó el ataque como un "momento oscuro para nuestra nación" y afirmó que la policía y las agencias de seguridad estaban investigando exhaustivamente el motivo del ataque.

"Lo que presenciamos ayer fue un acto de pura maldad, un acto de antisemitismo, un acto de terrorismo en nuestras costas, en un lugar emblemático de Australia", afirmó Albanese a la prensa. (Reporte de Lucy Craymer, Editado en Español por Manuel Farías)