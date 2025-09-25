Aumentan a 17 los muertos por choque entre bandas en cárcel de Ecuador

LA NACION

La cifra de presos muertos en una cruenta disputa entre bandas de narcotraficantes rivales en una cárcel de Ecuador aumentó a 17, informó el jueves el organismo a cargo de las prisiones (SNAI).

"De manera preliminar, se conoce que estos hechos dejaron como resultado el fallecimiento de 17 personas privadas de libertad", señaló en un comunicado el organismo. Un balance previo de la policía daba cuenta de diez fallecidos.

La nueva cifra eleva a 30 el número de presos fallecidos en circunstancias similares en los últimos tres días, además de un guardia penitenciario, en medio de una ola de violencia sin precedentes en Ecuador.

