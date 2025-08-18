Aumentan a 20 los muertos por la explosión en una fábrica de pólvora del oeste de Rusia
MADRID, 18 Ago. 2025 (Europa Press) -
La cifra de muertos por la explosión que sacudió el viernes una fábrica de pólvora en la región rusa de Riazán, situada al sur de Moscú, ha ascendido a 20, según el último balance de víctimas difundido este lunes por los servicios de emergencias de Rusia.
El gobernador de la región, Pavel Malkov, ha lamentado, además, que otras 134 personas han resultado heridas a causa del incidente, producido por un incendio registrado en las inmediaciones del inmueble, situado en el distrito de Shilovski, según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias TASS.
No obstante, las autoridades rusas desconocen de momento las causas del fuego. Este lunes entra en vigor el día de luto anunciado el viernes por Malkov en señal de apoyo a las víctimas y familiares de los afectados por lo que ha descrito como una "terrible tragedia".
