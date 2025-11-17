Aumentan a 21 los muertos por caída de un autobús a un abismo en Ecuador

La cifra de muertos aumentó de 12 a 21 a causa de la caída de un autobús a un abismo en el sur andino de Ecuador el domingo, informó el lunes el servicio de emergencias estatal.

El bus lleno de pasajeros se precipitó cuando transitaba por una vía que conecta las localidades de Guaranda y Ambato, según autoridades.

"El saldo de víctimas (...) asciende, lamentablemente, a 21 fallecidos y 40 personas heridas", señaló el servicio de emergencias ECU911 en un grupo de prensa por WhatsApp.

La secretaría de Riesgos indicó el domingo por la red social X que el siniestro dejaba 12 muertos y 10 heridos.

En Ecuador fallece una persona cada cuatro horas debido a los accidentes de tránsito, que figuran entre las principales causas de muerte, de acuerdo con la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

El año pasado se registraron 21.220 accidentes que dejaron 2.302 fallecidos (frente al récord de 2.373 de 2023) y 18.312 heridos.

sp/val