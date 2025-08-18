LA NACION

Aumentan a 23 los muertos por la explosión en una fábrica de pólvora del oeste de Rusia

Rusia. Aumentan a 23 los muertos por la explosión en una fábrica de pólvora del oeste de Rusia

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Aumentan a 23 los muertos por la explosión en una fábrica de pólvora del oeste de Rusia
Aumentan a 23 los muertos por la explosión en una fábrica de pólvora del oeste de Rusia

MADRID, 18 Ago. 2025 (Europa Press) -

La cifra de muertos por la explosión que sacudió el viernes una fábrica de pólvora en la región rusa de Riazán, situada al sur de Moscú, ha ascendido a 23, según el último balance de víctimas difundido este lunes el Ministerio de Emergencias de Rusia. El gobernador de la región, Pavel Malkov, ha lamentado además que otras 134 personas han resultado heridas a causa del incidente, producido por un incendio registrado en las inmediaciones del inmueble, situado en el distrito de Shilovski, según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias TASS.

Por su parte, los equipos de emergencias continúan con las operaciones de búsqueda y rescate con ayuda de los equipos caninos. De momento, los efectivos han logrado retirar la mitad de los escombros a medida que los perros especializados continúan con el rastreo.

Este mismo lunes ha entrado en vigor el día de luto anunciado el viernes por el gobernador en señal de apoyo a las víctimas y familiares de los afectados por lo que ha descrito como una "terrible tragedia". Además, ha dispuesto una serie de indemnizaciones para los familiares de las víctimas.

LA NACION
Más leídas
  1. Cómo fue el debut en River de Bautista Dadín, el chico de los 100.000.000 de euros
    1

    El debut de Bautista Dadín en River no tuvo goles, pero sí una participación influyente en el 4-2

  2. Confirman el procesamiento de la “viuda millonaria” del exsecretario de Néstor y Cristina Kirchner
    2

    Confirman el procesamiento de la “viuda millonaria” del exsecretario de Néstor y Cristina Kirchner, y amplían su embargo a US$38 millones

  3. Sorpresa en Bolivia: un inesperado candidato de centro salió primero y habrá balotaje
    3

    Elecciones en Bolivia: el centrista Rodrigo Paz dio la sorpresa y enfrentará a Jorge Quiroga en el balotaje

  4. El secreto de los Mohr para tener una empresa agropecuaria que no para de crecer
    4

    Superpotencia familiar: el secreto de los Mohr para tener una empresa agropecuaria que no para de crecer

Cargando banners ...